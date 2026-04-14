La inteligencia artificial no es una herramienta más para las universidades, es el espejo que redefine su misión en el siglo XXI

La discusión sobre la inteligencia artificial (IA) en la educación superior suele quedarse en la superficie. Se habla de herramientas, de riesgos, de regulaciones o de su uso en el aula. Pero esa conversación, aunque necesaria, es insuficiente. El verdadero debate es otro: la inteligencia artificial no está cambiando lo que hacen las universidades, sino que está transformando lo que son.

Durante décadas, la educación superior ha operado bajo un supuesto implícito: el conocimiento es escaso, el profesor lo transmite y el estudiante lo recibe. Ese modelo, con múltiples ajustes, ha sostenido el sistema educativo. Pero hoy ese supuesto ha dejado de ser cierto. El conocimiento ya no es escaso, es ubicuo. Y la inteligencia artificial lo ha llevado a un nuevo nivel.

En este nuevo contexto, la universidad no puede limitarse a incorporar tecnologías como quien añade una herramienta más a su operación. Ese enfoque reactivo, instrumental, es el primer gran error que el sistema debe evitar. La evidencia ya muestra otro camino. Las instituciones que están entendiendo el momento no están “usando” inteligencia artificial: la están integrando en su estructura pedagógica, en sus procesos organizacionales y, sobre todo, en su cultura académica.

Esto marca una diferencia radical, porque cuando la inteligencia artificial deja de ser un recurso y se convierte en un eje estructurante del aprendizaje, cambia la forma de enseñar, de evaluar, de investigar y de acompañar al estudiante. Ya no se trata de automatizar tareas, sino de reconfigurar el acto educativo.

La IA, por ejemplo, está permitiendo pasar de modelos estandarizados a procesos de aprendizaje personalizados, donde cada estudiante recibe retroalimentación específica, rutas de mejora y acompañamiento continuo. Está transformando la producción de contenidos, reduciendo tiempos y ampliando capacidades. Está permitiendo anticipar la deserción, intervenir a tiempo y mejorar la permanencia estudiantil. Y, quizá más importante, está cambiando el rol del estudiante: de receptor pasivo a cocreador activo del conocimiento. Todo esto no es una mejora incremental, sino un cambio de paradigma.

Sin embargo, el sistema de educación superior colombiano parece avanzar con cautela, cuando no con resistencia. Muchas instituciones aún discuten si permitir o restringir el uso de inteligencia artificial, mientras el mundo ya está redefiniendo el sentido mismo de educar. Ese desfase puede ser costoso, porque la inteligencia artificial no es neutral. No solo amplifica capacidades; también redefine las competencias necesarias para habitar el mundo.

En un entorno donde las máquinas pueden producir respuestas, el valor humano ya no estará en saber, sino en pensar, discernir, crear y decidir con criterio. Y ahí aparece el desafío más profundo. La universidad del futuro no será la que enseñe a usar inteligencia artificial. Será la que forme personas capaces de pensar críticamente en un mundo mediado por inteligencia artificial.

Esto implica un giro radical en la misión educativa. No basta con formar ingenieros en datos o especialistas en algoritmos. Es necesario formar ciudadanos con criterio ético, con comprensión crítica de la tecnología y con capacidad de orientar su uso hacia el bien común.

La propia evidencia muestra que los estudiantes ya enfrentan dilemas éticos reales en el uso de estas herramientas, muchas veces sin marcos claros de orientación. Esto revela que el desafío no es tecnológico. Es profundamente formativo. Por eso, el riesgo más grande para la educación superior no es quedarse atrás en innovación. Es perder su identidad.

Si la universidad reduce la inteligencia artificial a una herramienta operativa, se volverá irrelevante. Pero si la integra como parte de su misión —articulando tecnología, ética, pedagogía y propósito social— puede convertirse en el actor más importante de la transformación que viene.

El debate, entonces, no es si las universidades deben adoptar inteligencia artificial. Ese punto ya está superado. La pregunta es otra: ¿van a usarla… o van a dejar que transforme lo que significa educar?

En un país como Colombia, donde la educación sigue siendo una de las principales herramientas de movilidad social, esta decisión es aún más crítica, porque la inteligencia artificial puede profundizar brechas… o cerrarlas. Puede concentrar el conocimiento… o democratizarlo. Puede deshumanizar el aprendizaje… o potenciarlo. Todo dependerá de cómo la universidad asuma su papel en esta nueva etapa de la historia.

La buena noticia es que el camino ya está trazado. La inteligencia artificial no es el fin de la educación superior. Es la oportunidad de volver a preguntarse, con más urgencia que nunca, para qué existe. Y esa, más que una discusión tecnológica, es una decisión de país.