Capturan al presunto asesino del estudiante de Uniminuto atacado por robarle el celular

El pasado 15 de abril en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, en el noroccidente de Bogotá, un estudiante de Uniminuto fue atacado por un hombre que, con arma blanca, intentó arrebatarle su celular. La víctima falleció, mientras que el asesino huyó, saltando de la estación.

Muere estudiante de 19 años de la Uniminuto tras intento de robo de su celular en TransMilenio

En la tarde de este viernes la Fiscalía reportó la captura del presunto asesino. Un joven de 22 años de edad que aparece en los videos de seguridad atacando al estudiante y que se encontraba muy cerca del lugar de los hechos y donde justamente fue identificado por las autoridades.

“En atención a una orden judicial obtenida por la Fiscalía General de la Nación, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, al presunto responsable de causarle la muerte a un estudiante universitario la noche del pasado 15 de abril, en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, señaló la Fiscalía.

Los elementos de prueba recaudados por un fiscal de la Unidad de Vida en la seccional de Bogotá permitieron establecer la presunta responsabilidad que tendría el ahora capturado en los hechos materia de investigación. La forma, el modo y el tiempo en que cometió el homicidio.

Las cámaras de seguridad captaron el crimen. Foto: TransMilenio

Esa evidencia, que incluye los videos de seguridad y declaraciones, serán presentadas ante un juez de control de garantías para imputar cargos por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado que convierten a este joven en un señalado asesino.

“Este hombre, de 22 años, habría atacado al joven con un arma cortopunzante para arrebatarle el teléfono celular y posteriormente escapó del lugar. En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá lo presentará en las próximas horas ante un juez penal de control de garantías y le imputará los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas”, dijo la Fiscalía.

Capturado por el homicidio de un estudiante de Uniminuto. Foto: Suministrada

Durante las audiencias preliminares la Fiscalía espera que el juez de control de garantía entienda la gravedad de los hechos, la contundencia de los elementos de prueba y ordene una medida de aseguramiento en centro de reclusión tras advertir que el capturado representa un peligro para la sociedad.