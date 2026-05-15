La senadora María Fernanda Cabal tendrá que rectificar y pedir disculpas por “desconocer” el exterminio de la UP

Un fallo de tutela en contra de la senadora María Fernanda Cabal fue impugnado y un juez confirmó la decisión que ordena a la congresista pedir disculpas y rectificar sus declaraciones sobre el exterminio del partido político Unión Patriótica.

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Los antecedentes de la tutela advierten que la senadora, en una entrevista con un medio de comunicación, desconoció los crímenes en contra de los integrantes de este partido político y que dejaron un sinnúmero de víctimas, no solo militantes, sino de familiares, todo por cuenta de lo que se conoció como un exterminio.

“Que, en esa oportunidad, ante el citado medio de comunicación, señaló, entre otros aspectos, que la UP “era el brazo político de las Farc, que al ser un partido comunista fue exterminado por los mismos movimientos guerrilleros que le dieron origen, que se han criado los jóvenes con distorsión porque los asesinos de la UP fueron las mismas Farc y ELN y no el Estado colombiano”, señala la decisión.

La impugnación de la tutela advierte que la senadora Cabal tendrá cinco días luego de notificarse de la decisión para rectificar sus declaraciones en un medio de comunicación, para aceptar y reconocer que sus afirmaciones estaban alejadas de la verdad judicial.

La senadora tendrá que rectificar sus declaraciones. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Que sus declaraciones contienen información inexacta sobre el exterminio de la Unión Patriótica y la responsabilidad del Estado Colombiano en tales hechos, y se sujete a la verdad judicial establecida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, emitida el 27 de julio de 2022”, advierte la decisión.

En el mismo orden, el juzgado advierte que la senadora María Fernanda Cabal tendrá que pedir disculpas públicas a los integrantes de la Unión Patriótica en el propósito de restablecer los derechos a la verdad, la memoria colectiva, justicia y reparación integral de las víctimas representadas por la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

“Finalmente, deberá abstenerse, en lo sucesivo, de volver a incurrir en conductas como las que aquí se reprochan frente a la verdad judicial establecida en instancias internacionales y memoria colectiva de la Unión Patriótica, y se abstendrá de difundir discursos que reproduzcan las estigmatizaciones frente a sus integrantes, desaprobadas en la referida sentencia”, señala la decisión.

La senadora tendrá que rectificar sus declaraciones. Foto: Colprensa

El juzgado le da la posibilidad a la senadora de presentar un comunicado de prensa en el que corrija sus declaraciones y además se comprometa a no repetirlas. Ese comunicado se tendrá que dar a conocer a través de los mismos medios que difundieron el mensaje que originó la acción de tutela.