“Premio a la impunidad”: familia de Miguel Uribe rechazó preacuerdo de la Fiscalía con alias el Costeño, cerebro del magnicidio

La familia de Miguel Uribe Turbay hizo una declaración pública este viernes 15 de mayo. En su comunicado, rechazaron firmemente el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, alias el Costeño, quien es señalado como uno de los principales responsables del asesinato del senador y precandidato presidencial.

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El documento, firmado por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, y divulgado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, se ha difundido rápidamente en redes sociales luego de que el padre del dirigente político compartiera la imagen en su cuenta de X, acompañado de un contundente mensaje: “El castigo tiene que ser severo”.

En el comunicado, la familia calificó como “inaceptable” que se otorguen beneficios judiciales a alias el Costeño, argumentando que habría tenido un rol determinante en el crimen de Miguel Uribe Turbay.

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“Conceder privilegios en la pena a quien fungió como coordinador y enlace jerárquico constituye un premio a la impunidad”, señala el documento difundido este viernes.

Además, la familia sostuvo que el posible acuerdo con la Fiscalía “revictimiza” a quienes resultaron afectados por el crimen y envía un mensaje negativo frente a la lucha contra la criminalidad en Colombia.

“Este preacuerdo nos revictimiza, falla en el deber de proteger la verdad frente a su nivel de responsabilidad en el magnicidio”, agrega.

La publicación tomó fuerza luego de que Miguel Uribe Londoño replicara el comunicado en redes sociales con una frase que encendió el debate: “Como padre de Miguel Uribe, rechazo categóricamente el preacuerdo entre la Fiscalía y Elder Arteaga, alias El Costeño”.

Alias el Costeño, también conocido como Chipi, ha sido señalado por las autoridades como uno de los presuntos coordinadores del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, ataque que terminó causando la muerte de Miguel Uribe Turbay meses después.

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En medio de las investigaciones, varios implicados en el magnicidio han negociado preacuerdos con la Fiscalía. Incluso, algunos ya fueron condenados tras aceptar cargos relacionados con la planeación y ejecución del crimen.

La familia también advirtió en el comunicado que acudirá a “todas las instancias legales, tanto nacionales como internacionales”, para impedir que cualquier acuerdo permita beneficios desproporcionados para alias el Costeño.

El caso sigue generando enorme tensión política y judicial en el país, especialmente después de que las autoridades vincularan a estructuras de la Segunda Marquetalia con el magnicidio del dirigente político.