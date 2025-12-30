Nación

Nuevo lío judicial para alias el Costeño: Fiscalía lo imputa por ordenar un asesinato y pagar 4 millones de pesos a sicario

El hombre permanece en la cárcel por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, habría sido uno de los cerebros del crimen.

Redacción Nación
30 de diciembre de 2025, 3:07 p. m.
Élder José Arteaga Hernández, alias Chipi o el Costeño.
Élder José Arteaga Hernández, alias Chipi o el Costeño. Foto: Suministrada

Un nuevo problema judicial le apareció a Élder José Arteaga Hernández, alias Chipi o el Costeño, quien es señalado de ser uno de los cerebros detrás del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que realizó una nueva imputación en su contra, aunque no tienen ninguna relación con lo que fue el crimen del militante del Centro Democrático.

Captura alias El Costeño, señalado de planear el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Captura de alias el Costeño, señalado de planear el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Foto: Policía

Según señaló la entidad, elementos materiales probatorios dejan en evidencia que este sujeto, en su condición de cabecilla de un grupo delincuencial dedicado a homicidios, microtráfico y otras actividades delictivas, supuestamente ordenó el asesinato de un hombre el 15 de junio de 2024.

Al parecer, y según las investigaciones, este crimen obedeció a una disputa que mantenía con otras organizaciones ilegales dedicadas al control de la venta de estupefacientes al menudeo.

