El reclamo y la risa de alias el Costeño tras el atentado a Miguel Uribe Turbay: testigo secreto lo contó todo

“ Yo estaba con Chipi cuando él recibe varios mensajes por notas de voz , y le preguntaban qué había pasado, que por qué no se había ‘roto la piñata’, haciendo alusión al atentado en contra del senador. Que a él se le habían dado todos los ‘materiales’, me refiero a las armas y lo que él necesitaba para esa vuelta, que por eso ya le habían dado plata”, se lee en la declaración del testigo secreto que conoció en exclusiva SEMANA.

La risa de alias el Costeño

“Yo le pregunté a Chipi que por qué había hecho eso refiriéndome al atentado en contra del senador; él solo se reía y me dijo que todo había salido mal, que era una misión suicida, que supuestamente cuando el menor accionara el arma en contra del senador, los escoltas iban a reaccionar y lo iban a matar ahí mismo; y me comentó que la gente del Caquetá lo estaba buscando para matarlo, también dijo que me cuidara porque esa gente me podía buscar para matarme a mí también por la amistad que tenemos, posiblemente torturarme”, dijo el testigo secreto, según el testimonio que conoció SEMANA.