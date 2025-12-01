A juicio alias el Hermano, socio criminal de alias el Costeño, articulador del asesinato de Miguel Uribe Turbay

El asesinato del precandidato a la Presidencia del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay contó con meses de planeación y diferentes actores que han venido cayendo uno a uno. Uno de ellos es William Fernando González Cruz, alias el Hermano, el principal socio criminal Élder José Arteaga, socio criminal de alias el Costeño, reconocido como el cerebro de este crimen.

Alias el Hermano participó en toda la planeación del crimen y junto con el Costeño tenían el dominio de la olla de venta de droga en el barrio El Muelle, de Engativá, y hasta tenían montada la oficina de sicarios, con la que cometían los crímenes, siempre reclutando menores de edad.

William Fernando González Cruz, alias el Hermano, acaba de ser imputado por la Fiscalía General de la Nación con los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, con lo que inicia el juicio penal en su contra.

Alias el Costeño fue contratado para asesinar a Miguel Uribe Turbay. Alias Gabriela, parte de la operación, huyó a Caquetá para refugiarse con las disidencias de las Farc, pero terminó capturada. | Foto: captura de pantalla/ FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Todos estos delitos los habría cometido en su participación en el crimen de Uribe Turbay, en el que en un principio su nombre no apareció, pero luego se pudo determinar que fue el encargado de recoger a alias el Costeño y Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, en el barrio Modelia, luego de cometido el crimen y los llevó hasta el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Poco a poco se fueron conociendo más detalles de la participación del Hermano, quien además ayudó a conseguir al menor de edad que cometió el asesinato, e incluso hizo varios recorridos de reconocimiento en el sector de Modelia, cuando se estaba haciendo la planeación del crimen perpetrado el 7 de junio de 2025.

Según la Fiscalía, “este hombre es señalado de asistir a reuniones de planeación, junto Élder José Arteaga, alias Chipi. Asimismo, el día del ataque armado, se habría estacionado en un vehículo a pocas cuadras del parque El Golfito, donde ocurrió la acción delincuencial, y ayudado a escapar a otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe”.

De igual manera, los elementos materiales probatorios dan cuenta de que fue el encargado de vender uno de los celulares utilizados para la coordinación y ejecución del atentado con el propósito de intentar desviar la atención de las autoridades, argumentó la Fiscalía.