Suscribirse

Medellín

Por asesinato de ciudadano mexicano en Medellín, acusan a alias el Costeño, implicado en magnicidio de Miguel Uribe: esto dijo la Fiscalía

Se trata de Élder José Arteaga Hernández, calificado como el cerebro del crimen del precandidato presidencial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 12:48 a. m.
Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, acusado por homicidio de un mexicano en Medellín.
Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, acusado por homicidio de un mexicano en Medellín. | Foto: Fiscalía

A pesar de que él niega ser el responsable del asesinato de un mexicano en el exclusivo sector de Provenza, en Medellín, la Fiscalía asegura tener las pruebas para demostrar lo contrario.

Se trata del proceso contra Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, el señalado delincuente que habría jugado un papel clave en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Pero este es otro caso, ocurrido tiempo atrás y por el que la Fiscalía lo acaba de acusar formalmente.

Según el ente acusador, el Costeño participó en el homicidio de Horacio Pérez Ledezma, un mexicano de 54 años que comerciaba con productos tecnológicos.

El crimen fue cometido el 30 de junio de 2024, cuando el hombre fue víctima de dos sicarios en un establecimiento repleto de hinchas de la Selección Colombia, que jugaba ese día.

El anuncio fue hecho por la Fiscalía este sábado.
El anuncio fue hecho por la Fiscalía este sábado. | Foto: Fiscalía

“Las labores investigativas evidenciaron que, un día antes de los hechos, Arteaga Hernández y David Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial. Finalmente, de acuerdo con lo planificado, la víctima recibió ocho disparos. Por estos hechos, los dos hombres responderán en juicio por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas”, informó la Fiscalía.

El Costeño está detenido en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, mientras que Acosta Díaz se encuentra en la cárcel de Acacías, Meta, por otro proceso que se adelanta en su contra.

La Fiscalía, además, relató que por el asesinato del mexicano fueron condenados mediante preacuerdo Antonio Rafael Herrera Escobar a 25 años de prisión, y Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón a 18 años de prisión.

Contexto: SEMANA revela el expediente de otros crímenes de alias el Costeño, quien planeó el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Un mexicano, entre las víctimas

En un reportaje de agosto, SEMANA reveló documentos reservados de la Fiscalía, hasta entonces desconocidos, que reconstruyen el historial criminal del Costeño, su participación directa en homicidios, lo que se convierte en un prontuario que ahora lo tiene contra las cuerdas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La tabla del Grupo B de la Liga Betplay tras el partido Bucaramanga vs. Santa Fe: Fortaleza y Tolima, atentos

2. Astrología de la fortuna: los números de Walter Mercado para ganar la lotería este 20 de noviembre

3. Segundo refuerzo de Millonarios para 2026 se enreda: Once Caldas hizo contraoferta y dan cifras

4. Prepárese antes de salir este jueves; Ideam entrega el pronóstico del clima para el 20 de noviembre en Bogotá

5. La impensada predicción del técnico de Nueva Zelanda sobre Colombia en el Mundial 2026: la derrota lo inspiró

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elder José Arteaga, alias el CosteñoÉlder José Arteaga HernándezMiguel UribeMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Obras de vía al Mar en Antioquia, que conectará a Medellín con Urabá en 4,5 horas.

Nueva Vía al Mar estará lista en 2026 tras inversión histórica de Medellín y Antioquia: así es el mega proyecto vial que tendrá el país

Redacción Semana
Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, acusado por homicidio de un mexicano en Medellín.

Por asesinato de ciudadano mexicano en Medellín, acusan a alias el Costeño, implicado en magnicidio de Miguel Uribe: esto dijo la Fiscalía

Redacción Semana
El delincuente conocido como alias 'Chom' murió tras enfrentarse en un hurto a la Policía en Medellín.

Pillos de Medellín dieron papaya en el vergonzoso sepelio de alias Chom, el llamado fletero de fleteros, y les cayó la Policía: este fue el resultado

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.