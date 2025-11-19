Por asesinato de ciudadano mexicano en Medellín, acusan a alias el Costeño, implicado en magnicidio de Miguel Uribe: esto dijo la Fiscalía

A pesar de que él niega ser el responsable del asesinato de un mexicano en el exclusivo sector de Provenza, en Medellín, la Fiscalía asegura tener las pruebas para demostrar lo contrario.

Se trata del proceso contra Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, el señalado delincuente que habría jugado un papel clave en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Pero este es otro caso, ocurrido tiempo atrás y por el que la Fiscalía lo acaba de acusar formalmente.

Según el ente acusador, el Costeño participó en el homicidio de Horacio Pérez Ledezma, un mexicano de 54 años que comerciaba con productos tecnológicos.

El crimen fue cometido el 30 de junio de 2024, cuando el hombre fue víctima de dos sicarios en un establecimiento repleto de hinchas de la Selección Colombia, que jugaba ese día.

El anuncio fue hecho por la Fiscalía este sábado. | Foto: Fiscalía

“Las labores investigativas evidenciaron que, un día antes de los hechos, Arteaga Hernández y David Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial. Finalmente, de acuerdo con lo planificado, la víctima recibió ocho disparos. Por estos hechos, los dos hombres responderán en juicio por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas”, informó la Fiscalía.

El Costeño está detenido en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, mientras que Acosta Díaz se encuentra en la cárcel de Acacías, Meta, por otro proceso que se adelanta en su contra.

La Fiscalía, además, relató que por el asesinato del mexicano fueron condenados mediante preacuerdo Antonio Rafael Herrera Escobar a 25 años de prisión, y Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón a 18 años de prisión.