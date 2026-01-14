Nación

“Yo nunca quise hacerle daño a Miguel”: alias Andrea, señalada del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pidió perdón por el crimen

La mujer, capturada por el magnicidio, firmó un acuerdo con la Fiscalía para pagar una pena de 21 años de cárcel.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 9:44 p. m.
Katherin Andrea Ramírez, alias Gabriela, fue capturada en Caquetá, donde el Costeño la envió para que las disidencias la entrenaran en manejo de drones mientras escapaba de las autoridades.
Catherine Andrea Martínez, capturada por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, aceptó su responsabilidad en el crimen y pidió perdón a la familia del precandidato presidencial. Dijo que “nunca quiso hacerle daño a Miguel”, aunque reconoció que sus acciones llevaron al crimen del senador.

La mujer firmó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar los cargos de concierto para delinquir, tráfico o porte de armas de fuego, homicidio agravado y uso de menores para actividades ilícitas. Sin embargo, ese reconocimiento de responsabilidad lo hizo en grado de cómplice, lo que redujo sustancialmente la pena.

“Ofrezco disculpas públicas a la familia y a todos los presentes. Mi error fue muy grande y aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso”, dijo Catherine Andrea Martínez.

Alias Andrea estuvo en una diligencia donde la Fiscalía formalizó el acuerdo que alcanzaron con la mujer y que señaló el grado de responsabilidad, pero también de arrepentimiento, que en este caso se materializó con el acto de perdón público donde Catherine Andrea Martínez aseguró que siente “mucha culpabilidad”.

“Pero en el fondo de mi corazón solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel, aunque sé que mis actos hicieron todo lo contrario, pero en realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo con absolutamente todos y sobre todo con su esposa y su hermana”, dijo la mujer.

Alias Andrea habría sido contratada por alias el Costeño para participar en el atentado. Luego la envió al Caquetá con la promesa de que una “guerrilla” la protegería.
Ante una juez de control de garantía, la Fiscalía oficializó el acuerdo que firmó con alias Andrea y en el que se establece el grado de responsabilidad que tuvo en los hechos materia de investigación, pero incluyó un enfoque de género en el análisis probatorio tras advertir que la mujer desde muy niña fue inducida por adultos para cometer actividades ilícitas.

“Participaba activamente en las actividades criminales desarrolladas por el grupo delincuencial en el rol de transportar armas de fuego para la comisión de diversos delitos, lo cual lleva a inferir que estamos ante una situación que vulneró de manera dolosa los bienes jurídicos tutelados. Dicho comportamiento ha sido censurado por el legislador y la Fiscalía ha cumplido con el deber de encasillar la conducta de esta persona en los tipos penales adecuados”, señaló la Fiscalía.

Alias Andrea, señalada del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue judicializada por un ataque terrorista

Con la firma del acuerdo y la aprobación de la juez, serían tres las sentencias condenatorias que hasta el momento se han logrado en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: la primera en contra de alias El Veneco, conductor de uno de los vehículos que se utilizó en el crimen, y la otra en contra del menor de edad responsable de dispararle al senador.

