Si va a viajar durante este puente festivo, no olvide su paraguas: Ideam entregó pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el reporte oficial sobre las condiciones climáticas que regirán en el país para el próximo puente festivo, que inicia desde la noche de este viernes 15 de mayo hasta el próximo lunes 18 de mayo.

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Según el organismo, el territorio nacional experimentará variaciones en los niveles de nubosidad y un aumento en las precipitaciones en diversas regiones.

Comportamiento del tiempo para el viernes y sábado

Para la jornada que inicia este viernes, el instituto prevé cambios en la atmósfera de las regiones del sur y el occidente. “Se espera un leve incremento de la cobertura nubosa en gran parte del país, con probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, especialmente durante las horas de la tarde y la noche, en Amazonas, Caquetá, Guaviare, Vichada, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Santander”, confirmó el Ideam.

Clima del viernes 15 de mayo: la escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

En zonas específicas de la región Caribe, como el sur de Córdoba y Bolívar, se estiman lluvias ligeras, mientras que el archipiélago de San Andrés mantendrá un tiempo seco.

El sábado 16 de mayo se perfila como el día con mayor actividad hídrica de todo el fin de semana. El reporte técnico señala que habrá un aumento en la cantidad de agua caída en la mayoría del país.

Clima para el sábado 16 de mayo: la escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

“Se pronostican lluvias moderadas a fuertes en departamentos que abarcan desde la Amazonía hasta el Eje Cafetero y Santander, incluyendo a Risaralda, Caldas y Boyacá”, informó la entidad. En el Caribe, la nubosidad será más densa que el viernes, con lluvias que podrían ser localmente fuertes en Sucre y Cesar.

Tendencia hacia el domingo

El cierre del fin de semana presentará una dinámica diferente en el centro del país. Para el domingo 17 de mayo, el instituto estima que habrá una disminución en la intensidad de las lluvias en las zonas andina y pacífica.

No obstante, el Ideam advirtió que la tarde del domingo no estará exenta de agua en sectores del oriente y el sur, afectando a Putumayo, Vaupés y Arauca.

Clima para el domingo 17 de mayo: la escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

En la región norte del país, se anticipa un retorno a la estabilidad. “En la región Caribe predominarían condiciones secas con cielos parcialmente nublados, aunque no se descartan lluvias aisladas en el centro y sur de la región”, concluyó el instituto.

Por su parte, en San Andrés y Providencia se prevé que la nubosidad sea variable pero sin presencia de lluvias. Las autoridades ambientales recomendaron a la ciudadanía estar atentos a los niveles de los ríos, especialmente en las zonas donde se han pronosticado acumulados de agua importantes.

Clima para el lunes 18 de mayo: la escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

Finalmente, el lunes 18 de mayo marcará una transición hacia un tiempo más estable. El reporte concluye indicando que se espera un leve descenso generalizado de las nubes y de las lluvias en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, podrían presentarse lluvias moderadas a localmente fuertes, principalmente durante la tarde, en sectores de la región Amazónica, el Pacífico y departamentos como Antioquia y Santander. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atentos a los niveles de los ríos en las zonas donde se han pronosticado los mayores volúmenes de agua.