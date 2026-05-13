Varias regiones de Colombia tendrán lluvias durante la jornada, con mayor intensidad en la tarde y noche.

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El Pacífico y la Orinoquía serán las zonas con mayor actividad lluviosa

El más reciente pronóstico nacional advierte que las lluvias seguirán concentrándose en amplias zonas del país, especialmente en regiones como la Pacífica, la Orinoquía y sectores del Caribe y la región Andina.

Se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad durante las próximas 24 horas.

En la región Caribe, el panorama será variable. Mientras el norte de la región mantendrá cielo entre ligera y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

En departamentos como Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Cesar se presentarán lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente hacia el sur de estos territorios.

También existe probabilidad de precipitaciones ligeras en el sur de La Guajira.

La región andina tendrá nubosidad parcial en amplias zonas del centro y norte del país.

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en Antioquia, Santander, Cundinamarca, el Eje Cafetero, el noroccidente del Tolima, el suroriente del Huila, así como en sectores de Boyacá y Norte de Santander.

La región Pacífica continuará siendo una de las zonas con mayor actividad atmosférica.

Cielo mayormente nublado y lluvias entre ligeras y moderadas en Cauca, Valle del Cauca y el centro de Nariño.

Las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en Chocó, especialmente durante la tarde y la noche.

En la Orinoquía también persistirán las condiciones inestables, con presencia de nubosidad abundante y lluvias moderadas e incluso fuertes en algunos sectores.

Los departamentos de Meta, Casanare y Arauca, junto con sus zonas de piedemonte, tendrán las precipitaciones más significativas, principalmente durante la mañana y la tarde.

Para la Amazonía, el pronóstico prevé cielo mayormente nublado hacia el nororiente de la región, con posibilidad de lluvias moderadas y algunas fuertes en zonas de Guainía durante la mañana y la tarde.

Además, se esperan precipitaciones moderadas en el centro de Putumayo durante la noche.

En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada.

Cielo nublado sobre Bogotá durante una jornada con probabilidad de lluvias en distintas localidades de la ciudad Foto: Getty Images/iStockphoto

Una jornada variable en las principales capitales del país, con nubosidad y lluvias

En el panorama nacional de ciudades principales, el comportamiento del clima será igualmente variable.

En Bogotá se espera una jornada variable, con cielo entre parcial y mayormente nublado y predominio de tiempo seco en la mañana.

En la tarde podrían presentarse lluvias en varias localidades, especialmente en Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, con una temperatura máxima cercana a los 19 °C.

En Barranquilla se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con posibles lluvias aisladas en la tarde y una temperatura máxima cercana a los 35 °C.

En Cartagena predominará el cielo parcialmente nublado, con lloviznas ocasionales en la tarde y una máxima de 32 °C.

En Bucaramanga se esperan cielos mayormente nublados, con lluvias moderadas en la mañana y ligeras en la tarde, alcanzando los 29 °C.

Por su parte, en Medellín se anticipa cielo cubierto con lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y lloviznas en la noche, con máxima de 28 °C.

En Tunja persistirá el cielo mayormente nublado con lluvias de intensidad ligera a moderada a lo largo del día, registrando una máxima de 18 °C.

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En Cali se prevén condiciones mayormente nubladas, con lluvias moderadas en la mañana y de menor intensidad hacia la noche, con una temperatura cercana a los 30 °C.

Finalmente, en Popayán se estima cielo mayormente nublado, con lloviznas y lluvias moderadas, especialmente al inicio de la noche, con una máxima aproximada de 24 °C.