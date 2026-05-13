Mujer estaba desaparecida y la encontraron en la morgue: habría muerto en un accidente, pero su familia tiene dudas

Una mujer fue reportada como desaparecida el pasado 3 de mayo en Bucaramanga, pero días después apareció muerta tras un supuesto accidente de tránsito. Sin embargo, su familia desconfía de quien era su pareja sentimental y pide una investigación.

Mujer fue encontrada muerta en extrañas circunstancias en una casa en Caquetá: dos policías están siendo investigados

La víctima fue identificada como Zaira Milena Gómez, quien tenía aproximadamente 40 años de edad.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer salió de su casa para verse con su novio; esta fue la última vez que la vieron con vida. Tras esto, no supieron nada más de ella.

Al no tener ninguna noticia, le habría preguntado a la pareja qué había pasado con Zaira, pero aquí es donde comienzan las dudas. Al parecer, este habría dicho que ella salió a comprar algo a la tienda y nunca más volvió.

La familia de la mujer está exigiendo una investigación. Foto: El Tiempo

Ante esto, la familia de la víctima comenzó una búsqueda desesperada para saber qué había ocurrido, pero pasaron los días y no hubo noticias.

Todo cambió el pasado domingo, 10 de mayo; en medio de la celebración del Día de la Madre se enteraron de que la mujer había muerto y estaba en una morgue.

Al indagar un poco sobre qué había pasado, les informaron que había perdido la vida durante un accidente de tránsito que se había registrado el pasado 4 de mayo.

Mujer murió tras caer de un cuarto piso en Bogotá; no estaba sola y el caso es investigado por las autoridades

Al parecer, el hecho ocurrió en el barrio Antonia Santos Centro cuando una motocicleta supuestamente atropelló a Zaira. El cuerpo duró varios días sin poder ser identificado, debido a que no había ningún documento.

Pese a esta información, la familia mantiene dudas sobre qué fue lo que le ocurrió a la mujer. De hecho, tienen sospechas sobre la pareja sentimental, pues habría dado diferentes explicaciones y sus versiones no coincidirían.

“Queremos saber si había pasado algo. En la portería del señor se encontraban sus cosas; el portero nos dice que ella había dejado una muda y le dijo que volvía por eso; dos días después el señor baja sus pertenencias que estaban en su casa”, comentó un familiar de la mujer citada por el diario El Tiempo.

Una imagen del accidente de tránsito en el que habría muerto la mujer. Foto: Vanguardia

Asimismo, los allegados a la víctima cuestionaron que pasaran tantos días y las autoridades nunca les informaron sobre el respectivo accidente, pese a que habían puesto en su conocimiento la desaparición de la mujer.

Por lo mismo, exigen una investigación para esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió y si la pareja de Zaira tiene alguna responsabilidad en lo que pasó.