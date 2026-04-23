Las fuertes lluvias que han vivido los santandereanos en las últimas semanas encendieron las alertas de las autoridades distritales. Identificaron cuáles son los barrios más afectados y cuáles son los riesgos puntuales. Además, dieron a conocer las acciones preventivas que tomarán y las recomendaciones para la ciudadanía.

La Alcaldía de Bucaramanga convocó un Consejo Municipal Extraordinario de Gestión del Riesgo para hacerle frente a las emergencias de la región. Se registraron deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas que además comprometen algunas de las vías principales de la región.

Estas emergencias generaron la alerta en Bucaramanga. Foto: Alcaldía de Bucaramanga - A.P.I.

En la sesión liderada por la Oficina de Gestión del Riesgo, se le puso la lupa a Kennedy, Pablo VI, Villa Rosa y Granja de Provenza, los barrios más afectados en las emergencias. Se reportaron grietas en viviendas y riesgos de deslizamientos en estos sectores de la ciudad.

Además, se identificaron problemas de drenaje y represamientos que podrían agravar la situación si continúan las precipitaciones.

Con el objetivo de atender oportunamente a las comunidades, se desarrollaron acciones de prevención y acción en la ciudad, con la participación de varias secretarías de la Alcaldía. Cada una de ellas asumió diferentes compromisos.

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Medidas definidas en el consejo extraordinario

“Este tipo de espacios permiten tomar decisiones articuladas y avanzar en acciones concretas que garanticen la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos”, declaró el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla.

Las autoridades departamentales acordaron las siguientes acciones:

Realizar inspecciones técnicas de infraestructura

Intervenir obras menores de mitigación

Monitoreo técnico permanente en zonas críticas por parte de la UMGRD

Estos acuerdos los reveló el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Didier Augusto Rodríguez León, que además resaltó el trabajo articulado que deben realizar con las diferentes secretarías.

Diferentes entidades hicieron parte del consejo extraordinario. Foto: Alcaldía de Bucaramanga - A.P.I.

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El seguimiento de las UMGRD es clave para controlar las consecuencias de la emergencia. La coordinación de entidades hace parte del sistema nacional que busca prevenir y atender las emergencias de la región.

Los pronósticos del Ideam prevén que la temporada de lluvias se mantenga por este primer semestre del año, teniendo en cuenta que entre junio y julio iniciaría el fenómeno de El Niño que, además, se anticipa como uno de los más intensos en los últimos años.

Sin embargo, el trabajo no solamente sería de las autoridades. Algunas de las medidas que pueden tomar los ciudadanos para prevenir las emergencias son: