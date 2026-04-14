Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Santander han provocado múltiples emergencias, con cierres viales, ríos en alerta y afectaciones en municipios clave del Magdalena Medio y Yariguíes.

Estas serán las regiones con lluvias más intensas en Colombia durante la semana del 13 al 17 de abril, según el Ideam

Deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas agravan la crisis vial en municipios de Santander

Las lluvias intensas que han marcado el inicio de abril en el nororiente colombiano volvieron a poner en evidencia la alta vulnerabilidad de varias zonas del departamento de Santander frente a fenómenos climáticos extremos.

Inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de rocas han generado un escenario de emergencia que impacta tanto la movilidad como la seguridad de las comunidades, especialmente en municipios del Magdalena Medio y la provincia de Yariguíes.

Precipitaciones de alta intensidad han provocado múltiples afectaciones en vías y centros poblados.

De acuerdo con reportes oficiales recogidos por varios medios de comunicación, el colapso de sistemas de alcantarillado y la acumulación de lodo en las carreteras dificultaron el tránsito en corredores estratégicos.

De igual manera, en algunas zonas rurales se registraron emergencias por crecientes súbitas y pérdida de banca en vías secundarias.

Los municipios más golpeados por la emergencia incluyen San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, Puerto Parra, Lebrija y Cimitarra.

En estos territorios, la combinación de lluvias persistentes y suelos inestables elevó el riesgo de deslizamientos.

En varios de estos puntos, las autoridades reportaron afectaciones directas a la movilidad, con cierres parciales y totales de vías, además de dificultades para el transporte de alimentos y bienes básicos.

La situación se agrava por el comportamiento de los ríos, varios de los cuales se encuentran en niveles críticos.

Según la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, el monitoreo hidrológico mantiene en alerta roja al río Carare, en jurisdicción de Cimitarra, y al río Lebrija en sectores del bajo Rionegro y Sabana de Torres.

En alerta naranja permanecen afluentes clave como el Suárez, el Fonce y el Sogamoso, lo que indica una alta probabilidad de desbordamientos si continúan las lluvias.

El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió sobre el peligro latente de crecientes súbitas, un fenómeno frecuente en esta región debido a la topografía montañosa y a la rápida acumulación de agua en quebradas.

“Tenemos ríos en alerta roja… es muy importante estar atentos a sus cambios”, señaló el funcionario, en línea con los pronósticos del Ideam, que anticipan la continuidad de la temporada de lluvias con tormentas eléctricas.

Informes recientes indican que las lluvias han generado cientos de eventos en distintas regiones, con miles de familias afectadas, lo que refleja la presión creciente sobre los sistemas de atención y prevención de desastres.

#Video Fuertes lluvias generan emergencias viales y alertas en Santander #VocesySonidoshttps://t.co/VdQMqvTwss — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 30, 2026

Emergencias por lluvias golpean la economía local y aíslan comunidades

En el caso santandereano, las lluvias no solo comprometen la infraestructura vial, sino también la economía local.

En zonas rurales, los derrumbes y el deterioro de carreteras dificultan la salida de productos agrícolas y encarecen el transporte de insumos.

Esto afecta directamente a campesinos que dependen de la conectividad terrestre para su sustento.

Episodios recientes en provincias como Soto Norte ya habían advertido sobre esta problemática, con veredas incomunicadas durante varios días por deslizamientos y erosión de vías.

A nivel urbano, el impacto también es significativo.

En el área metropolitana de Bucaramanga, las inundaciones por fallas en el alcantarillado y la caída de árboles han generado congestión vehicular y riesgos para peatones.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en puntos críticos, como la quebrada Las Cruces en San Vicente de Chucurí, ante el riesgo de desbordamientos repentinos.

Reciente informe del Ideam alerta cuál sería el mes en el que hay un 90% de probabilidad de que llegue el fenómeno del Niño

Sin embargo, el llamado principal sigue siendo a la prevención ciudadana: evitar transitar por zonas de alto riesgo, no cruzar ríos crecidos y atender las alertas oficiales.

El panorama para los próximos días no es alentador. Los pronósticos climáticos indican que las lluvias continuarán, lo que podría generar nuevas emergencias en un departamento.