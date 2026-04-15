El ministro Edwin Palma habla desde el congreso de Naturgas: el fenómeno del Niño, Monómeros, el gas de Venezuela y la tensión mundial

La inminente llegada del fenómeno de El Niño a Colombia ha despertado preocupación. En el Congreso de Naturgas, que se realiza en Cartagena esta semana, diferentes voces advirtieron la necesidad de actuar con prontitud para menguar los efectos de esta condición climática.

Una de esas voces fue la del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. En su intervención ante el gremio, el ministro hizo un llamado a los diferentes actores del país para que se tomen acciones que eviten consecuencias que podrían impactar negativamente al país.

“Solamente podemos pasar cualquier fenómeno de Niño si cooperamos con todos los agentes”, sostuvo ante el gremio.

Palma aseguró que Colombia debe prepararse para los estragos que causará el cambio climático. “El frente frío nos sorprendió a comienzos de año y se avizora que probablemente habrá un Niño y hay la misma posibilidad de que sea leve, moderado o grave… Tenemos que estar preparados para el peor escenario”, aseguró el ministro.

El ministro aseguró que quiere sentarse con exministros y otras personas que han liderado ese proceso para “enfrentar el fenómeno del Niño y que en el país no haya ningún minuto de racionamiento”.

El ministro aseguró que la coyuntura internacional tiene a la industria enfrentando grandes desafíos. Habló del impacto internacional y la coyuntura de tensión que se vive a cuenta de la guerra en Irán. “Ha puesto los precios al alza. Ha hecho que se genere una inflación mundial… Ojalá nosotros no lleguemos a ese nivel”, dijo.

Sobre la posibilidad de que se importe gas venezolano, dijo que el gobierno sigue con esta idea y que se evalúan opciones. Una de ellas podría ser continuar con un contrato que ya existe con PDVSA, que está vigente hasta 2027 y que el vecino país pidió revisar.

Gas importado podría no ser suficiente ante posible fenómeno de El Niño, la nueva advertencia energética

Palma también se refirió a un tema que ha sido polémico y es la posible venta de Monómeros. El ministro explicó que eso, por ahora, no es posible por la trepada de los fertilizantes.

Sobre otros impactos internacionales dijo: “Hay una necesidad de dejar de depender del gas de Rusia y avanzar hacia la descarbonización de la economía e incluso reemplazar el gas natural por hidrógeno verde”.

“Pedimos que no haya demoras”

La presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, también se refirió al riesgo que tiene Colombia frente a este fenómeno. “Necesitamos con urgencia que entre en operación una infraestructura adicional para que podamos enfrentar el fenómeno… Necesitamos que sí o sí entren en operación; si no, necesitamos buscar otras opciones de suministro”, dijo. Murgas recordó que en el pasado, el país pudo suplir el 30 % de sus necesidades con gas natural, cuando se presentó un fenómeno semejante.

Gas sin demoras

En la rueda de prensa, Palma aseguró que se están planeando estrategias, tipo Open season, para proyectos de regasificación, que son clave para poder traer al país gas de forma líquida. “Permite evaluar el interés de los usuarios antes de desarrollar infraestructura”, aseguró.

Murgas aseguró que, frente al Niño, se necesita “darles prioridad a las autorizaciones del gobierno.. Lo importante aquí es que no haya demora en esas autorizaciones para que puedan entrar a tiempo y tener esos barcos y esa infraestructura disponible”.