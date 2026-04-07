Edwin Palma culpó al Congreso que no dejó entrar a Ecopetrol en negocio de generación de energía

Luego de que la junta directiva de Ecopetrol tomara la decisión de autorizar a Ricardo Roa, presidente de la petrolera, para que se haga a un lado del cargo, a través de la toma de unas largas vacaciones acumuladas y de una licencia no remunerada, el ministro de Minas, Edwin Palma, se refirió a la empresa que, en los inicios del gobierno, parecía ser la que le iba a corresponder.

Palma expresó que Ecopetrol tiene grandes negocios y filiales en Estados Unidos, pero podría desarrollarlos en otras latitudes, como Venezuela y Ecuador. “El problema es que aún hay quienes se siguen mirando el ombligo”, expresó.

El ministro aprovechó la oportunidad para culpar al Congreso de la República, por no haber permitido que Ecopetrol entrara en el negocio de la generación y la comercialización de energía, lo que estaba inicialmente en un artículo del Plan de Desarrollo que fue negado.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol en licencia, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: SEMANA

De haber aprobado esa alternativa, mencionó Palma, hoy las cosas serían a otro precio, dijo en el entendido en el cual, Ecopetrol ha tenido fuertes caídas en las utilidades. “Quizás hoy ya la empresa habría adquirido activos como Urrá (la generadora de energía en Córdoba) y tendríamos excedentes para ofrecer a países vecinos con los que ya contamos con líneas de transmisión", argumentó.

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¿El Gobierno saldría de ISA?

En medio de varios “quizás”, Palma mencionó que Ecopetrol podría evaluar una desinversión en ISA para promover un gran grupo de transmisión eléctrica latinoamericano y público, junto a actores como el Grupo Energía Bogotá-GEB o EPM-Empresas Públicas de Medellín.

Desde la perspectiva de Palma, eso permitiría “aliviar deuda e impulsar apuestas estratégicas como el hidrógeno, el sustituto del gas en el futuro”.

Palma se refirió a la designación de Juan Carlos Hurtado para reemplazar de manera temporal a Roa y respaldó la decisión de la junta. Sin embargo, el ministro de Minas dejó ver que tiene a Ecopetrol en la cabeza.