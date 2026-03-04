Ecopetrol registró fuerte caída de utilidades en 2025. Ganancias se contrajeron 60 % en el cuarto trimestre

La producción total del Grupo Ecopetrol, en 2025, fue de 745 mil barriles por día, según el informe de la petrolera estatal, presentado ante la Superintendencia Financiera. De nuevo, el presidente de la compañía, Ricardo Roa, insistió en que “se trata de la producción más alta en los últimos 5 años”.

La caída de las utilidades en el año completo fue de 39,5 %, mientras que solo en el cuarto trimestre de 2025 la contracción registrada fue de 60 %, según el informe reportado.

En plata blanca, implica que, después de haber tenido una utilidad de 14,9 billones de pesos en el año inmediatamente anterior, se pasó a disponer de solo 9 billones de pesos, una caída de 5,9 billones.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: Ecopetrol / Youtube

Hay que recordar que se trata de la empresa más importante del país, de la cual el Estado es el mayor accionista. Por lo tanto, parte de los ingresos oficiales provienen también de la petrolera estatal, tanto por la vía de los dividendos como del pago de impuestos.

El gas golpeó

El informe confirma que los ingresos por ventas disminuyeron en el 2025 y el el cuarto trimestre de ese año, en comparación con 2024. El año pasado se tenían ventas por 119,6 billones de pesos en comparación con los 133,3 billones que se tuvieron en el año inmediatamente anterior.

Las razones esgrimidas por el presidente de Ecopetrol, apuntan al menor precio de referencia Brent; un menor volumen de ventas de gas nacional asociado a la menor producción, y una menor tasa de cambio que afecta en mayor medida el último trimestre del año, dice el documento.

En el desagregado de la cifra de producción de hidrocarburos, Ecopetrol produjo 597,9 mil barriles por día o su equivalente, sumando crudo y gas, lo que equivale a una caída de 1,9 %. Por su parte, Hocol produjo 35,3 mil barriles por día, un aumento de 1,1 % en comparación con el año inmediatamente anterior.

El famoso Permian, proyecto de Ecopetrol en territorio costa afuera, que siempre está en la mira del gobierno para salir de él, principalmente, porque la extracción se lleva a cabo a través de la técnica de fraccionamiento hidráulico conocida como fracking, tuvo un visible crecimiento. De producir 93,8 mil barriles/día en 2024, se pasó a 102,8 mil barriles, un crecimiento de 9,6 %.

Balance de ingresos y utilidades de Ecopetrol Foto: El País

Explicaciones de Roa

De acuerdo con lo expresado por el presidente de Ecopetrol, durante la jornada de este miércoles 4 de febrero, los resultados se dieron en un entorno complejo y retador, con un diferencia de precios visible, ya que cayó en un 15 % en comparación con el año anterior.

De igual manera, Roa puso de presente que, además de la afectación por caída en el precio del petróleo de referencia Brent, se tuvo también el efecto de una menor tasa de cambio (el dólar a la baja). No obstante, destacó que en los últimos 4 años el margen ebitda se ha mantenido relativamente estables. Lo cierto es que las cifras en ese sentido, indican que el ebitda fue de $46,6 billones en 2025, equivalente a una caída de 13,8 % frente 2024, cuando el resultado fue de $54,1 billones.