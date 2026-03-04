Política

Gustavo Petro habló de la caída de las utilidades de Ecopetrol y dio una orden: el mensaje desató reacciones

De acuerdo con las cifras, la estatal petrolera tuvo una disminución en la producción.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 12:12 p. m.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la caída de las utilidades de Ecopetrol.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la caída de las utilidades de Ecopetrol. Foto: Presidencia / Adobe Stock

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, le salió al paso a la caída de las utilidades que viene reportando Ecopetrol, compañía que es considerada la joya de la corona del país.

En el mensaje, el mandatario colombiano reveló la fórmula que espera que se dé para que la estatal petrolera repunte en las utilidades y dio una orden sobre la actividad en la que debe enfocarse esa empresa.

“Toda vez que suba el precio internacional del petróleo subirán las utilidades de Ecopetrol; cada vez que baje, bajarán las utilidades. Ecopetrol debe diversificar su actividad hacia las energías limpias”, subrayó el presidente Petro.

Entre tanto, este miércoles 4 de marzo es un día clave en Ecopetrol, ya que en la tarde se conocerán los resultados de su productividad. Sin embargo, las cifras no serían alentadoras, ya que se conocieron unas cifras preliminares por parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías-Acipet.

De ellas se desprende que las cifras de producción nacional en enero se habría ubicado en 746.444 barriles de petróleo por día. De confirmarse ese panorama, confirmaría que se presentó una disminución de un 0,03 % en comparación con lo registrado en diciembre del año pasado por día PDC.

Por otro lado, se conoció que a la oficina del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, llegó un requerimiento desde el Ministerio de Minas y Energía, el cual tiene que ver con la entrega de información detallada asociada al gas natural.

En la petición, le solicitan al presidente de Ecopetrol que ponga la información en una matriz en formato Excel y el objetivo, al recabar los datos, es identificar las cantidades de gas natural que sean destinadas al consumo de las refinerías, en el marco del consumo de gas por productoras, para los años 2025 y 2026.

