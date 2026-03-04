El inesperado requerimiento que le llegó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, desde el Ministerio de Minas

En medio del panorama que tiene en Colombia el sector gas, con un déficit que vienen advirtiendo los gremios y distintos expertos en el tema, al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, le enviaron un requerimiento u orden perentoria desde el Ministerio de Minas que dirige Edwin Palma.

Se trata de un requerimiento expreso, a través del cual, le solicitan a Roa entregar una información detallada que está asociada al gas natural.

Le piden que informe .sobre los tipos de campo existentes, la conexión que tienen al sistema, las cantidades por refinería en medidas MBTUD: millones de unidades térmicas británicas.

A Roa le piden que la información la ponga en una matriz en formato Excel y el objetivo, al recabar los datos, es identificar las cantidades de gas natural que sean destinadas al consumo de las refinerías, en el marco del consumo de gas por productoras, para los años 2025 y 2026, dice el documento.

Gas Foto: AFP

El requerimiento hecho por el Ministerio de Minas, a Roa, se da previo al destape oficial de las cifras de producción de gas que presentará Ecopetrol este miércoles 4 de marzo, alrededor del cual, todos los cálculos de expertos en el tema apuntan a una reducción.

En estos momentos, el entorno geopolítico, tras el arreciamiento del conflicto en Oriente Medio, están incrementando el precio del petróleo y el gas, ya que es por el estrecho de Ormuz, que está en la mitad de los ataques, es por donde pasa al menos el 20 % del gas que se produce en el mundo, lo que conduciría inevitablemente a un incremento en el precio del combustible.

Y Colombia, desde que perdió la soberanía en el abastecimiento de gas, está cada vez necesitando importar más.