Decisión en la junta directiva de Ecopetrol: Ricardo Roa sale de licencia, como lo anticipó SEMANA

Era una de las alternativas que había para Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ante la situación jurídica que enfrenta y que ha puesto a deliberar al equipo directivo durante varias jornadas.

Este lunes se tenía previsto un encuentro con el presidente Gustavo Petro, lo que ocurriría antes de la reunión de los integrantes de la junta, que inició a puerta cerrada a las 4 de la tarde.

La reunión con el mandatario de los colombianos no se dio, según confirmaron fuentes cercanas al proceso, pues aunque muchos ya iban de camino al Palacio de Nariño, antes de que llegaran a la casa de gobierno, les informaron que se cancelaba el evento.

Ricardo Roa tomaría una decisión sobre su permanencia en la presidencia de Ecopetrol y habló con SEMANA: “No descarto nada”

La cita de los nueve integrantes de la junta, entre tanto, se cumplió a cabalidad pero, previo a ello, Roa había sostenido un diálogo con SEMANA, en el que confirmó que contemplaba pedir unas vacaciones y, además, sumar una licencia. “Obvio, siempre he querido salir a vacaciones, completé tres períodos sin tomarlas”, dijo. “Todo es válido. Nada está descartado”, agregó.

Y así fue. En el encuentro del equipo directivo, la decisión propuesta implicará que el presidente de Ecopetrol se separará del cargo por un largo tiempo.

Hasta después de elecciones

“La licencia no remunerada tendrá efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario. Así mismo, el presidente solicitó el reconocimiento de las vacaciones, a las que tiene derecho, desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo del mismo año”, confirmó Ecopetrol.

En otras palabras, Roa sale de Ecopetrol a partir de este martes 7 de abril y regresa después de las elecciones, inclusive, si hay segunda vuelta.

Junta de Ecopetrol 2026. Foto: Ecopetrol / Cortesía

En términos de reglas corporativas, según había manifestado Roa a este medio, existe en Ecopetrol una línea de sucesión para la toma de la licencia más las vacaciones, estas últimas, estaba deseoso de tomarlas desde tiempo atrás.

En tal caso, la junta tendría que proceder a una continuidad operativa, con un nombramiento en encargo, lo que tendría que suceder pronto para evitar vacíos de poder.

Esa decisión también fue tomada en la misma reunión. Por consiguiente, Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente, quien se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos, desde el 16 de noviembre de 2025, será el reemplazo en encargo.

La junta directiva de Ecopetrol ha estado bajo presión. El poderoso sindicato de la petrolera, la USO, era uno de los que pedía la renuncia de Roa, argumentando los posibles efectos sobre la compañía que además de ser una de las que proporciona buena parte de los ingresos al Estado, tiene más de 250.000 accionistas minoritarios, entre ellos, los fondos privados de pensiones.

La petrolera estatal y la empresa más grande del país, según el escalafón que elabora la Superintendencia de Sociedades, cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y en la de Nueva York. Por ello, tiene unas estrictas reglas en relación con la transparencia y el gobierno corporativo, por lo que muchos analistas estimaban que el equipo directivo podría verse en problemas si continuaba Roa en la presidencia.

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Insistió en su inocencia

Ricardo Roa asumió la presidente de Ecopetrol el 30 de abril de 2023, tras la designación de la junta, lo que ocurrió el 11 de abril. Había sido gerente de la campaña Petro 2022, alrededor de la cual han salido a relucir una serie de irregularidades. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral-CNE, sancionó la campaña por superar los topes de financiación en más de 5.000 millones de pesos, omitiendo reportar ingresos y gastos, incluidos aportes sindicales (Fecode, USO).

En ese contexto, Roa enfrenta dos procesos de imputación de cargos, uno de ellos, por tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento. El otro es el relacionado con su responsabilidad en la campaña electoral de Petro.

Durante las sesiones anteriores la junta directiva de la petrolera salía de sus extensas reuniones en las que abordaba el caso de Roa, con el mensaje de que, hasta el momento, el directivo no había sido condenado, por lo cual, aplicaban el principio de presunción de inocencia.

En su diálogo con SEMANA, el presidente de Ecopetrol, este lunes 6 de abril, también insistió en su inocencia y hasta dijo que tiene las pruebas necesarias para demostrarla ante la Fiscalía.