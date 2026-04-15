Presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, lanza advertencia al país frente al fenómeno de El Niño

Desde el Congreso del gremio en Cartagena, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, explicó los efectos que puede tener el fenómeno de El Niño para el país. Teniendo en cuenta que el Ideam ya aseguró que es probable que este llegue con fuerza en el segundo semestre de 2026, Murgas señaló que se requiere que los proyectos de gas pendientes en el país entren en operación para enfrentarlo.

Murgas recordó la importancia que ha tenido el gas históricamente en estas coyunturas de la naturaleza. Por ejemplo, señaló que en el último fenómeno de El Niño, el 30 % del país enfrentó esa situación con gas natural. Como se sabe, las sequías afectan de manera grave la energía proveniente de las hidroeléctricas y han puesto el suministro en jaque en el pasado.

Por eso, aseguró: “Necesitamos con urgencia que entre en operación una infraestructura adicional para que podamos enfrentar el fenómeno… Necesitamos que sí o sí entren en operación; de lo contrario, debemos buscar otras opciones de suministro”.

El tema del suministro de gas ha sido polémico desde el inicio del gobierno Petro, que ha ralentizado la exploración en el sector. Como consecuencia, el país —que podría contar con estos recursos propios— ha tenido que buscar gas importado. Según Murgas, actualmente el volumen de gas importado en el país es del 21 %.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. Foto: juan sebastian cruz

La presidenta de Naturgas explicó que en Colombia hoy hay al menos 10 proyectos estratégicos. “El problema de Colombia no es de recursos, sino de la demora en la entrada de los proyectos estratégicos, cuyo objetivo es incrementar la oferta de gas. Son proyectos que tienen un enfoque local para reactivar la actividad exploratoria, de modo que podamos desarrollar y producir los descubrimientos y el potencial que hemos identificado en áreas continentales y en el mar Caribe”, dijo.

Añadió que, en lo más inmediato y frente al fenómeno de El Niño, se necesita “darles prioridad a las autorizaciones del Gobierno… Lo importante aquí es que no haya demora en esas autorizaciones para que puedan entrar a tiempo y tener esos barcos y esa infraestructura disponible”.

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Una de las consecuencias que ha tenido el freno del Gobierno al sector del gas ha sido contraria al objetivo de que Colombia avance en una transición energética cada vez más alejada de sustancias contaminantes. “En el último año, 2025 y 2026, el 16 % de las grandes industrias sustituyeron el uso del gas natural por recursos más económicos, pero más contaminantes. Esas grandes industrias no renovaron esos contratos y se fueron a usar GLP, que es más contaminante que el gas”, indicó.

El gas de Venezuela

Murgas también habló de lo que es hoy una de las apuestas del gobierno de Gustavo Petro: la posibilidad de traer el gas de Venezuela. Tras la caída del régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos levantó las sanciones al país y esto haría, en la teoría, posible realizar estas transacciones.

Sin embargo, la dirigente gremial asegura que este camino no significa necesariamente la solución a los problemas del suministro de gas en Colombia. “Venezuela va en el camino correcto, pero no es la única opción ni la única fuente que debemos habilitar como país. Necesitamos todas las fuentes, locales y externas. En Venezuela se han autorizado licencias generales que dan buenas señales, pero no es suficiente para generar una confianza inversionista plena que permita traer gas venezolano de manera más ágil”, explicó.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Uno de los puntos que mencionó fue la necesidad de habilitar el uso del gasoducto Antonio Ricaurte, que no presta servicio desde 2015.

Aún existe incertidumbre sobre el gas que podría llegar desde Venezuela, especialmente en cuanto a su precio. “Hasta que no haya una transacción comercial, no vamos a poder tener claridad del costo. El precio es mera expectativa”, aclaró.

“Venezuela no va a entrar en automático. Las compañías que ya están operando son las que, de manera más ágil, van a continuar con sus operaciones”, añadió.

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Guerra en Irán

También explicó el impacto que podría tener la guerra que se vive hoy en el golfo Pérsico. Según ella, antes del conflicto, los precios de la molécula de gas puestos en Europa (el TTF) estaban alrededor de 10 dólares.

Pero esos valores se incrementaron cuando comenzó el conflicto y el precio llegó a un pico de 21 dólares. El viernes pasado, el TTF cerró alrededor de 15 dólares. “Eso sucede cuando hay una escasez de gas en cualquier lugar del mundo. Cuando se depende de gas externo, la consecuencia inmediata está en el precio”.

Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas. Foto: Cortesía: Naturgas

Murgas explicó que en Colombia, “antes del inicio del conflicto ya habíamos garantizado hasta el mes de mayo. Hoy, ese comportamiento de Europa no está afectando el mercado colombiano porque ya habíamos garantizado el precio. Si el conflicto se prolonga, naturalmente habrá una presión sobre los precios locales”.

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La líder gremial dio estas declaraciones en el Congreso de Naturgas, que se realiza en Cartagena. “Esta versión coincide con los 30 años del gremio, que fue fundado en 1996”, aseguró la presidenta de Naturgas. “En ese tiempo han sido muchos los avances que hemos logrado para los colombianos. Se ha invertido en infraestructura, pero, sobre todo, se ha llevado bienestar a los colombianos”.

“El sector del gas está sobrediagnosticado. Lo que necesitamos es sumar voluntades y generar consensos para superar cuellos de botella”.