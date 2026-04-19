Fuerte temblor se registró en la noche del domingo 19 de abril en Colombia; las autoridades monitorean la situación

El Servicio Geológico Colombiano informó en la noche de este domingo, 19 de abril, sobre un fuerte sismo registrado en el departamento de Santander.

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Según el reporte, el movimiento telúrico se presentó hacia las 8:07 p. m. y tuvo como epicentro Los Santos, Santander, Colombia, reconocido como una de las regiones con mayor actividad sísmica del país. La magnitud fue determinada en 3.2, y la profundidad en 151 kilómetros.

"#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-04-19, 20:07 hora local Magnitud 3.2, Profundidad 151 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo “, destacó el Servicio Geológico Colombiano.

Hasta ahora no se han reportado daños ni emergencias, aunque las autoridades mantienen el monitoreo preventivo. Junto a esto, se vigila la actividad y el oleaje de la zona de manera preventiva.

Colombia está situada en una zona de alta sismicidad, por lo que estos fenómenos son frecuentes. De acuerdo con el SGC, diariamente se registran en promedio más de 69 movimientos sísmicos, la mayoría de baja magnitud y casi imperceptibles para la población.

Ante un sismo, la recomendación principal es conservar la calma para reaccionar de manera adecuada. Junto a esto, debe reportar ante las autoridades cualquier situación de emergencia.

Asimismo, se aconseja evacuar con rapidez y precaución, sin utilizar ascensores ni permanecer bajo los marcos de las puertas, ya que estos pueden debilitarse y representar un riesgo durante el movimiento.

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Recomendaciones según el lugar donde se encuentre

En casa: Si puede hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, ya que podrían atascarse y dejarlo a usted y a su familia sin salida.

En la vía pública: Mire a su alrededor y ubique un sitio seguro, lejos de postes, cables de energía y frentes de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Avance con cuidado hacia la mitad de la calle, prestando atención al tráfico, porque algunos conductores quizá no hayan notado el movimiento.

Si va conduciendo: disminuya la velocidad y, de ser posible, pare en un lugar seguro, apartado de postes, cables y avisos publicitarios.