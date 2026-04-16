Nuevo temblor sacudió a Colombia este jueves, 16 de abril: este fue el epicentro y la magnitud

En la madrugada y la mañana de este jueves, 16 de abril se han registrado movimientos telúricos que han despertado a algunos ciudadanos en diferentes zonas del país.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el más reciente se presentó hacia las 4:16 de la mañana y tuvo su epicentro en el municipio de Los Santos, en Santander, uno de los sitios con más sismicidad en todo Colombia.

La magnitud de este sismo fue de 2.6 grados y la profunidad de 146 kilómetros. Asimismo, la latitud estuvo ubicada en 6.78° y la longitud en -73.13°.

En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron Los Santos (Santander) a 4 km, Jordán (Santander) a 7 km y Villanueva (Santander) a 13 km.

Estaciones sísmicas detectaron el movimiento telúrico esta mañana. Foto: Getty Images

Pocos minutos antes, a las 4:09 de la mañana, se había registrado otro temblor con epicentro en Ansermanuevo, en Valle del Cauca. La magnitud fue un poco más alta, se situó en 2.9 grados y la profundidad en 102 kilómetros.

Según el SGC, los municipios más cercanos fueron Argelia (Valle Del Cauca) a 6 km, El Cairo (Valle Del Cauca) a 9 km y San José Del Palmar (Chocó) a 17 km.

Ya mucho más temprano, exactamente a las 2:57 de la mañana de este jueves, hubo otro movimiento con epicentro en Vélez, Santander. En este caso, la magnitud fue de 2.4 grados y la profunidad de 98 kilómetros.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Finalmente, el primer sismo de este jueves fue a las 2:43 a.m. y como epicentro estuvo el municipio de La Belleza, en el mismo departamento mencionado anteriormente. La magnitud fue de 2.2 grados la profunidad de 75 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Hubo un nuevo temblor en Colombia en las últimas horas. Foto: Colprensa

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.