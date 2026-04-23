Temblores en Colombia este jueves 23 de abril: esto ha reportado el SGC

Este jueves 23 de abril se han registrado varios temblores en diferentes zonas del país, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El más reciente se presentó a las 7:47 a. m., su magnitud fue de 2.6 con una profundidad superficial y el epicentro de este fue el municipio de Frontino, Antioquia.

Sobre las 4:22 a. m. de este jueves, el SGC también informó que había temblado en el municipio de Mesetas, Meta. La magnitud de ese temblor en horas de la madrugada fue de 3.2.

A las 3:21 a.m. de hoy 23 de abril, la tierra también se movió en el municipio de Los Santos, Santander.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-04-23, 03:21 hora local. Magnitud 3.3, profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia”, fue el reporte del SGC.

Por el momento, no hay reportes de daños materiales por parte de entidades locales y/o organismos de socorro.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros.Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: