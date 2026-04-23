Temblores en Colombia este jueves 23 de abril: esto ha reportado el SGC

Este jueves 23 de abril se han registrado varios temblores en diferentes zonas del país, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El más reciente se presentó a las 7:47 a. m., su magnitud fue de 2.6 con una profundidad superficial y el epicentro de este fue el municipio de Frontino, Antioquia.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-04-23, 07:47 hora local Magnitud 2.6, Profundidad superficial, Frontino - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ZPlnFPgXz5— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 23, 2026
Sobre las 4:22 a. m. de este jueves, el SGC también informó que había temblado en el municipio de Mesetas, Meta. La magnitud de ese temblor en horas de la madrugada fue de 3.2.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-04-23, 04:22 hora local Magnitud 3.2, Profundidad superficial, Mesetas - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/bEI6wnCpN3— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 23, 2026
A las 3:21 a.m. de hoy 23 de abril, la tierra también se movió en el municipio de Los Santos, Santander.
“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-04-23, 03:21 hora local. Magnitud 3.3, profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia”, fue el reporte del SGC.
Por el momento, no hay reportes de daños materiales por parte de entidades locales y/o organismos de socorro.
Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo
Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.
La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros.Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:
- En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
- En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
- Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.