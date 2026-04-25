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Reportan temblor en Antioquia durante la mañana de este sábado, 25 de abril: SGC entregó información

Un nuevo movimiento telúrico se registró hoy.

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Redacción Semana
25 de abril de 2026 a las 9:20 a. m.
Nuevo temblor en Colombia este 25 de abril.
Nuevo temblor en Colombia este 25 de abril. Foto: Colprensa

En la mañana de este 25 de abril, un nuevo movimiento telúrico se registró en Colombia. De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se registró a las 08:51 de la mañana, con una magnitud de 2,8 grados en la escala de Richter.

El movimiento se dio exactamente en Ituango, Antioquia, más exactamente en la vereda Santa Ana. Adicional a ello, se sintió también en Peque (Antioquia) a 16 km, Ituango (Antioquia) a 21 km, Toledo (Antioquia) a 33 km.

La profundidad registrada fue de menos de 30 kilómetros, por lo que se consideró superficial. Hasta el momento no se conoce un reporte de heridos por el movimiento o de daños estructurales en la zona.

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