El mal de Chagas vuelve a preocupar a Santander. En 2026 ya se han confirmado 54 casos, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud de Santander , lo que ha llevado a reforzar la vigilancia epidemiológica en varias regiones.

El reporte indica que la enfermedad está presente en distintos municipios del departamento, lo que refuerza la necesidad de acciones preventivas y de seguimiento en la comunidad.

Hemofilia en el país: 2.700 colombianos viven con la condición que sufría Kevin Acosta

Casos crónicos y mayor impacto

Según el reporte, San Gil encabeza la lista con 5 casos confirmados, seguido por Suaita con 3 casos.

En un segundo nivel de incidencia aparecen Mogotes, Bucaramanga, Floridablanca y Enciso, cada uno con 2 casos registrados.

Este mapa de afectación muestra que la enfermedad no se concentra únicamente en zonas rurales, sino que también tiene presencia en áreas urbanas como Bucaramanga y Floridablanca, lo que amplía el nivel de alerta para las autoridades sanitarias.

El mismo balance epidemiológico revela un dato aún más preocupante: de los 54 casos confirmados en Santander, 27 han evolucionado a fase crónica, lo que representa un número significativo de pacientes con complicaciones de largo plazo.

Además, el reporte del boletín epidemiológico de esa Secretaría, advierte que la mayoría de estos casos crónicos afecta principalmente a mujeres del área urbana, quienes representan el 58,6% del total, lo que refuerza la necesidad de vigilancia en población femenina.

Insecto transmisor del mal de Chagas, conocido como “pito”, principal vector de la enfermedad en zonas endémicas. Foto: Getty Images

¿Qué es el mal de Chagas y por qué preocupa?

El mal de Chagas es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido principalmente por un insecto conocido como “pito”.

Según información del Ministerio de Salud, el contagio ocurre cuando el parásito entra al cuerpo humano tras el contacto con las heces del insecto, generalmente después de la picadura.

En sus primeras etapas puede pasar desapercibido, pero con el tiempo puede afectar órganos vitales, especialmente el corazón, generando complicaciones graves si no se detecta a tiempo.

Las autoridades sanitarias advierten que el Chagas puede avanzar lentamente durante años sin síntomas claros.

Sin embargo, cuando progresa, puede generar daños importantes en el sistema cardiovascular y digestivo.

El aumento de casos en Santander preocupa porque refuerza la presencia del vector en zonas urbanas y rurales, lo que eleva el riesgo de transmisión si no se controlan los factores ambientales y domiciliarios.

El reporte de salud insiste en la importancia de la detección temprana y el control del insecto transmisor en los hogares. También se hace énfasis en la vigilancia comunitaria y en la consulta médica oportuna ante cualquier sospecha.

Preocupación en Colombia por primer caso de viruela símica en variante clado ld: medio de contagio y síntomas del virus

Las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica mientras avanzan las campañas de sensibilización en el departamento.

Con 54 casos confirmados en 2026, Santander enfrenta un reto sanitario que exige prevención, control vectorial y atención médica temprana. El mal de Chagas sigue siendo una amenaza silenciosa, pero evitable si se actúa a tiempo.