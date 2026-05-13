Escuela Antonio Nariño graduó a 232 patrulleros de Policía en Barranquilla: reforzarán la seguridad en varias regiones

El martes, 12 de mayo, la Escuela Antonio Nariño de la Policía Nacional en Barranquilla realizó la ceremonia de graduación de 232 patrulleros de Policía que integran el programa Técnico Profesional en Servicio de Policía, quienes culminaron satisfactoriamente su proceso de formación académica.

La nueva promoción está integrada por 100 mujeres y 132 hombres que, a partir de ahora, ingresan al servicio activo con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público en diferentes regiones del país.

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De acuerdo con la institución, los nuevos uniformados fueron preparados bajo principios de compromiso, disciplina, vocación de servicio y respeto por los derechos humanos. Lo que buscan es que los uniformados puedan responder a las necesidades de las comunidades y contribuir a la convivencia ciudadana.

Durante su proceso de formación, los patrulleros adquirieron conocimientos y competencias orientadas a la prevención del delito, el trabajo cercano con la comunidad, entre otros aspectos.