Las muertes que evitaron las vacunas

La semana de la vacunación arrojo algunos datos interesantes sobre la importancia de estar al día en los esquemas. Según la Organización Mundial de la Salud, la inmunización previene entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año, principalmente en niños.

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La revista Lancet hizo un balance de lo que ha sido ese impacto en los últimos años y las cifras son impactantes: desde 1974, la humanidad se ha evitado más de 156 millones de muertes, incluidas 140 millones entre niños de más de 5 años, de los cuales 101 millones eran menores de un año. La vacunación ha sido responsable de alrededor del 40 % de la reducción observada en la mortalidad infantil a nivel mundial.

Actualmente existen por lo menos 40 vacunas para diferentes enfermedades. Difteria, Haemophilus influenza de tipo B, hepatitis B, encefalitis japonesa, sarampión, meningitis A, tos ferina, enfermedad neumocócica invasiva, poliomielitis, enfermedades provocadas por rotavirus, rubéola, tétanos, tuberculosis, dengue y fiebre amarilla, son algunas de ellas.

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El dengue y la fiebre amarilla, ambos con vacuna existente, han sido casos de alerta en Colombia. Por el primero, en solo 2025, se registraron 45.433 hospitalizaciones y 135 muertes confirmadas. En la fiebre amarilla, tras detectarse un brote nacional, el país adquirió 4.5 millones de dosis para inmunizar a su población.