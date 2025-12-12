Dengue: Santa Marta y otros destinos vacacionales en alerta. Esto es lo que debe saber

SEMANA: ¿Qué significa que hoy en zonas del país, como Santa Marta, exista alerta de dengue?

Mónica Tovar: Una alerta de dengue indica que se ha detectado un aumento significativo en la transmisión del virus o en el número de casos en una zona encima de lo normal. Estos datos se logran obtener gracias a la notificación que se hacen en los diferentes centros de atención de una ciudad. Esa alerta busca activar medidas preventivas: mayor vigilancia, campañas para eliminar criaderos del mosquito, recomendaciones a la comunidad, fumigación, orientación a viajeros, entre otras.

SEMANA: ¿Por qué una ciudad como Santa Marta presenta hoy esta situación?

Mónica Tovar: Santa Marta es una zona con características climáticas cálidas y húmedas ideales para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue. Además, factores como la movilidad humana, urbanización, falta de control adecuado del vector y condiciones socioeconómicas pueden contribuir a la alta transmisión del virus en esta región. La reproducción del vector se hace en lugares donde queda estancada el agua, recipientes abiertos, floreros, macetas, neumáticos abandonados.

Además, las enfermedades transmitidas por mosquitos suelen tener carácter estacional o cíclico, con picos de brotes cada ciertos años, lo que puede coincidir con periodos de más humedad o lluvias.

SEMANA: ¿Cuál es la situación hoy en el país?

Mónica Tovar: De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud: Hasta el 25 de noviembre de 2025 se han notificado 116.468 casos de dengue en todo el país. De este total, el 36,8% (42.853) son casos con signos de alarma; mientras que el 0,8% (1.143) son casos de dengue grave. Cerca del 57% de los casos se presentan en personas de cero a 19 años. A la fecha, se reportan 42.719 hospitalizaciones y 136 muertes notificadas, de las cuales 108 son confirmadas y 28 en estudio. La incidencia en el país es de 348 casos por cada 100.000 habitantes.

SEMANA: El dengue suele ser una preocupación mayor en esta época de vacaciones, pues muchas personas viajan a lugares más cálidos. ¿Qué sitios tienen riesgo en este momento?

Mónica Tovar: En Colombia, los departamentos con mayor incidencia en 2025 incluyen: Meta, Tolima, Santander, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia, Atlántico, Córdoba, Norte de Santander, entre otros. También se reportan alertas en distritos como Cartagena, Bolívar y Barranquilla, Atlántico.

Regiones turísticas de clima cálido, costa Caribe y otras zonas con condiciones propicias para el mosquito (agua estancada, clima cálido-húmedo) son especialmente vulnerables.

En general, cualquier zona tropical o subtropical donde el mosquito vector esté presente y haya acumulación de agua o deficiencias en saneamiento tiene riesgo.

SEMANA: ¿Qué sucede cuando se contrae dengue?

Mónica Tovar: La enfermedad puede variar mucho en su presentación y quisiera enumerarle algunos elementos clave:

Muchas infecciones pueden ser leves o asintomáticas.

Cuando hay síntomas, típicamente aparecen fiebre (alta o moderada), dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, erupciones en la piel, náuseas o vómitos.

En algunos casos la enfermedad puede complicarse y evolucionar a formas graves como dengue con signos de alarma o dengue grave. Los signos de alarma para dengue grave incluyen: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, signos de shock, disminución rápida de plaquetas, aumento del hematocrito, acumulación de líquido (ascitis o derrames), y se presenta con dolor abdominal intenso y continuo, sangrado, vómitos a repetición, dificultad respiratoria, shock y falla de órganos, que puede llevar a la muerte del paciente.

Lo más importante es tomar medidas preventivas como uso de repelente, vacunación, retirar recipientes de agua limpia de las casas y fumigación. Y cuando aparecen los síntomas se debe recalcar la necesidad de mantener adecuada hidratación en casa, manejo con acetaminofén y está contraindicado el uso de: aspirina, ibuprofeno, dipirona, corticoides, ampollas intramusculares o intrarectales y antibióticos. Idealmente, los exámenes de laboratorio deben realizarse alrededor del día tercero de enfermedad.

SEMANA: Hoy hay una vacuna contra el dengue. ¿Qué tanto logra proteger contra esta enfermedad?