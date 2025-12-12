Suscribirse

Nación

Dengue: Santa Marta y otros destinos vacacionales en alerta. Esto es lo que debe saber

La pediatra Mónica Tovar, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y docente de la Universidad del Magdalena, explica lo que significa contraer esta enfermedad y cómo prevenirla.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 10:56 a. m.
.
La doctora Mónica Tovar habla del dengue en esta época de vacaciones. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

SEMANA: ¿Qué significa que hoy en zonas del país, como Santa Marta, exista alerta de dengue?

Mónica Tovar: Una alerta de dengue indica que se ha detectado un aumento significativo en la transmisión del virus o en el número de casos en una zona encima de lo normal. Estos datos se logran obtener gracias a la notificación que se hacen en los diferentes centros de atención de una ciudad. Esa alerta busca activar medidas preventivas: mayor vigilancia, campañas para eliminar criaderos del mosquito, recomendaciones a la comunidad, fumigación, orientación a viajeros, entre otras.

SEMANA: ¿Por qué una ciudad como Santa Marta presenta hoy esta situación?

Mónica Tovar: Santa Marta es una zona con características climáticas cálidas y húmedas ideales para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue. Además, factores como la movilidad humana, urbanización, falta de control adecuado del vector y condiciones socioeconómicas pueden contribuir a la alta transmisión del virus en esta región. La reproducción del vector se hace en lugares donde queda estancada el agua, recipientes abiertos, floreros, macetas, neumáticos abandonados.

Contexto: Alerta por aumento de casos de dengue en Colombia; estas son las recomendaciones para prevenirlo y tratarlo

Además, las enfermedades transmitidas por mosquitos suelen tener carácter estacional o cíclico, con picos de brotes cada ciertos años, lo que puede coincidir con periodos de más humedad o lluvias.

SEMANA: ¿Cuál es la situación hoy en el país?

Mónica Tovar: De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud: Hasta el 25 de noviembre de 2025 se han notificado 116.468 casos de dengue en todo el país. De este total, el 36,8% (42.853) son casos con signos de alarma; mientras que el 0,8% (1.143) son casos de dengue grave. Cerca del 57% de los casos se presentan en personas de cero a 19 años. A la fecha, se reportan 42.719 hospitalizaciones y 136 muertes notificadas, de las cuales 108 son confirmadas y 28 en estudio. La incidencia en el país es de 348 casos por cada 100.000 habitantes.

SEMANA: El dengue suele ser una preocupación mayor en esta época de vacaciones, pues muchas personas viajan a lugares más cálidos. ¿Qué sitios tienen riesgo en este momento?

Mónica Tovar: En Colombia, los departamentos con mayor incidencia en 2025 incluyen: Meta, Tolima, Santander, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia, Atlántico, Córdoba, Norte de Santander, entre otros. También se reportan alertas en distritos como Cartagena, Bolívar y Barranquilla, Atlántico.

Regiones turísticas de clima cálido, costa Caribe y otras zonas con condiciones propicias para el mosquito (agua estancada, clima cálido-húmedo) son especialmente vulnerables.

Contexto: ¿Cómo prevenir el dengue? Estas son las recomendaciones para tener en cuenta

En general, cualquier zona tropical o subtropical donde el mosquito vector esté presente y haya acumulación de agua o deficiencias en saneamiento tiene riesgo.

SEMANA: ¿Qué sucede cuando se contrae dengue?

Mónica Tovar: La enfermedad puede variar mucho en su presentación y quisiera enumerarle algunos elementos clave:

  • Muchas infecciones pueden ser leves o asintomáticas.
  • Cuando hay síntomas, típicamente aparecen fiebre (alta o moderada), dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, erupciones en la piel, náuseas o vómitos.
  • En algunos casos la enfermedad puede complicarse y evolucionar a formas graves como dengue con signos de alarma o dengue grave. Los signos de alarma para dengue grave incluyen: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, signos de shock, disminución rápida de plaquetas, aumento del hematocrito, acumulación de líquido (ascitis o derrames), y se presenta con dolor abdominal intenso y continuo, sangrado, vómitos a repetición, dificultad respiratoria, shock y falla de órganos, que puede llevar a la muerte del paciente.
  • Lo más importante es tomar medidas preventivas como uso de repelente, vacunación, retirar recipientes de agua limpia de las casas y fumigación. Y cuando aparecen los síntomas se debe recalcar la necesidad de mantener adecuada hidratación en casa, manejo con acetaminofén y está contraindicado el uso de: aspirina, ibuprofeno, dipirona, corticoides, ampollas intramusculares o intrarectales y antibióticos. Idealmente, los exámenes de laboratorio deben realizarse alrededor del día tercero de enfermedad.

SEMANA: Hoy hay una vacuna contra el dengue. ¿Qué tanto logra proteger contra esta enfermedad?

Mónica Tovar: La vacuna Qdenga, tiene una eficacia contra dengue confirmado virologicamente de 80,4% y contra hospitalización del 90,2%. No requiere hacerse ninguna prueba de laboratorio para su aplicación. Es una vacuna aprobada en más de 40 países. En Colombia está disponible desde el 2024 y aprobada en personas de 4-60 años. Deben colocarse dos dosis con intervalo de 3 meses.

Dengue

Noticias Destacadas

