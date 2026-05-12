Además de enfatizar su rechazo a la decisión del Consejo de Estado de suspender en su totalidad el decreto que emitió el Gobierno de Gustavo Petro para obligar a los fondos privados de pensiones (AFP) a trasladar los recursos de las personas que se pasaron a Colpensiones y ya están pensionadas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, emitió varios mensajes duros.

Durante una rueda de prensa en la que amplió la posición del Ministerio en relación con la polémica decisión, dijo mostrarse sorprendido por lo que llamó “actitud descarada e inaceptable” de los fondos privados, acerca de quedarse con los recursos que, según manifestó, legalmente deben pasar a Colpensiones, pues se requieren para el pago de las mesadas.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha defendido a capa y espada la permanencia de los recursos de los trasladados de las AFP a Colpensiones. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Colpensiones)

Y no fue todo. En medio de las preocupaciones que han estado generando los mensajes emitidos desde el Gobierno, según los cuales el Consejo de Estado sería responsable de un posible impago de pensiones, Sanguino también amplió su posición.

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Consejo de Estado será responsable de eventual impago de pensiones

¿Pago o no pago?

El peligro de impago al que se refirió en días pasados lo argumentó con el hecho de que la plata de los trasladados ya pensionados debe ser para el pago de sus mesadas y no para que esté en las AFP.

No obstante, ahora dijo que, “a pesar del raponazo de los fondos privados, no vamos a dejar desamparados a los pensionados”.

Acto seguido, emitió una expresión que sonó a amenaza: “Que no se crean los de los fondos privados que los vamos a dejar usufructuando los recursos de la gente y nosotros con los brazos cruzados”.

Así las cosas, Sanguino habló de cuál será el camino a seguir: “vamos a garantizar derechos, pero también, a proteger los ahorros de quienes han decidido trasladarse al fondo público de pensiones”.