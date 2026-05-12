Se conoce la dura carta que le enviaron a Marco Rubio sobre las próximas elecciones en Colombia

SEMANA pudo conocer los detalles de la carta enviada por el senador estadounidense Rick Scott al secretario de Estado, Marco Rubio, en la cual expresa una profunda preocupación por las condiciones en las que se desarrollarán las elecciones presidenciales de Colombia en 2026.

Senador Rick Scott arremete contra Gustavo Petro a pocos días de su reunión con Donald Trump: “Es un terrorista (...) Si yo fuera él, yo renunciaría”

El documento plantea que Colombia, considerada históricamente uno de los aliados democráticos y estratégicos más importantes de Estados Unidos en América Latina, enfrenta un escenario electoral marcado por la inseguridad, la violencia política y el debilitamiento institucional.

Scott basa gran parte de sus preocupaciones en un informe preelectoral elaborado por el Instituto Republicano Internacional (IRI), el cual advierte sobre un deterioro significativo de las condiciones de seguridad en el país.

El senador Rick Scott es uno de los políticos más influyentes de EE.UU. Foto: Getty Images

Según la carta, el informe identifica un aumento de la polarización política, una disminución de la capacidad del Estado para garantizar seguridad y una expansión territorial de grupos armados ilegales. Esto, según el senador, estaría limitando la movilidad de candidatos y reduciendo la capacidad de muchos ciudadanos para votar libremente y sin miedo en diversas regiones del país.

El texto también menciona informes independientes que describen un contexto de violencia creciente durante el proceso electoral.

Entre los hechos señalados aparecen asesinatos de líderes y figuras políticas, amenazas contra candidatos y comunidades, ataques armados y dificultades para realizar campañas políticas en determinadas zonas.

Scott advierte que estas circunstancias podrían afectar seriamente la legitimidad democrática del proceso electoral colombiano y disminuir la confianza pública en las instituciones.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Candidatos a la presidencia de Colombia. Foto: SEMANA

Además, la carta enfatiza el impacto que tendría una crisis electoral en Colombia sobre la estabilidad regional y los intereses estratégicos de Estados Unidos.

En la misiva, Scott solicita información específica sobre las medidas que el Departamento de Estado estadounidense está tomando para apoyar la transparencia y seguridad electoral en Colombia.

Gustavo Petro dijo que Cuba es “vanguardista” y criticó que Donald Trump esté “amenazando” con invadir la isla

Por otro lado, el senador formuló cuatro preguntas concretas una de ellas tiene que ver sobre qué asistencia técnica o logística está brindando Estados Unidos a las autoridades electorales colombianas.

En ese sentido, Scott cuestiona cómo se apoyarán las misiones de observación electoral nacionales e internacionales, qué medidas diplomáticas o de cooperación en seguridad podrían implementarse si la violencia aumenta antes de las elecciones y cómo se coordinará Washington con aliados internacionales para proteger el proceso democrático colombiano.

El ex gobernador de la Florida y hoy senador es muy cercano al presidente Trump Foto: Getty Images

Rick Scott ha sido unaliado estratégico de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Durante la presidencia de Trump, respaldó sus principales políticas y, tras dejar la Casa Blanca, se convirtió en una de las figuras clave del ala más dura del partido en el Senado.