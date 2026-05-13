Álvaro Uribe: “Petro destruye la salud para que todos seamos esclavos del Estado como en Cuba”

Esta semana, el sistema de salud ha tenido noticias muy grandes. Por un lado, un informe de la Contraloría reveló que estas entidades atraviesan un deterioro “crítico y sostenido” que pone en riesgo la prestación de servicios médicos para millones de colombianos.

“La renuncia mía me la pide Petro”: Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, le responde a Daniel Quintero

La misma semana, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, le pidió a todos los interventores la renuncia y aseguró que esa crisis financiera lo que demuestra es la necesidad de cambiar el sistema de salud.

El expresidente Álvaro Uribe escribió: “Petro destruye la salud para que todos seamos esclavos del Estado como en Cuba. Muchas personas dejan de comer por comprar medicamentos. Paloma superará el problema con un sistema de libre escogencia y solidario”.