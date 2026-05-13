Bogotá se convirtió en el epicentro del diálogo cultural iberoamericano con la llegada del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026.

Este encuentro internacional reúne a representantes de 19 países para debatir cómo el arte y la educación cultural pueden convertirse en motores de transformación social y construcción de paz.

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Epicentro iberoamericano del arte y la paz

Bogotá acoge del 13 al 15 de mayo las principales sesiones del Congreso.

Sin embargo, el evento ha movido diversas actividades académicas y culturales previas desde el 11 de mayo, en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Tunja, Santa Marta, Manizales y Popayán.

Estas jornadas previas buscaron conectar experiencias territoriales de formación artística y cultural con las discusiones internacionales que ahora se concentran en la capital del país.

El Congreso es convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con apoyo de la UNESCO, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y CAF, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Sus organizadores buscan impulsar acuerdos concretos que permitan fortalecer la educación artística como política pública y como un derecho universal en la región.

La importancia del encuentro radica en que pone a Bogotá en el centro de una discusión regional sobre el papel de la cultura en sociedades marcadas por desigualdades, violencia y fracturas sociales.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, afirmó que Colombia busca compartir experiencias pedagógicas y políticas culturales desarrolladas a través del programa Artes para la Paz.

Es una iniciativa con la que, según cifras oficiales, se ha atendido a más de medio millón de niños en el país.

Colombia se convierte en el epicentro cultural de Iberoamérica 🌎🇨🇴



Todo está listo para que mañana iniciemos el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz. Recibiremos a 19 países para consolidar a Colombia como el referente… pic.twitter.com/LEHdDMRAFX — MinCultura Colombia (@mincultura) May 12, 2026

Debates sobre educación artística y cooperación cultural marcarán la agenda en Bogotá

Durante las jornadas en Bogotá se discutirán modelos de formación artística, cooperación internacional, legislación cultural y estrategias para consolidar la educación artística como parte de la educación integral.

Además de las conferencias y paneles, el encuentro servirá para promover alianzas entre gobiernos, universidades, instituciones culturales y organizaciones internacionales.

Uno de los principales objetivos del Congreso será concretar la llamada “Declaración de Bogotá”, un acuerdo regional que busca posicionar la educación artística como un derecho en Iberoamérica.

También se espera la creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (REDARTES) y una hoja de ruta conjunta para el periodo 2026-2028.

Para la Organización de Estados Iberoamericanos, el evento representa una oportunidad para convertir la cultura en una herramienta de ciudadanía crítica y convivencia democrática.

El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, señaló que la educación artística ayuda a construir sociedades más inclusivas y creativas frente a los desafíos actuales de la región.

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Más allá de las actividades académicas, el Congreso busca proyectar a Bogotá como una capital cultural capaz de liderar discusiones internacionales sobre arte, educación y paz.

La ciudad recibe durante estos días a creadores, investigadores y responsables de políticas públicas que ven en la cultura una herramienta estratégica para fortalecer el tejido social y abrir nuevas formas de cooperación entre países iberoamericanos.