Bogotá vivirá una semana dedicada al bienestar con Pilates Week en Chapinero, un evento que reunirá clases especializadas, experiencias inmersivas y actividades abiertas al público en el Centro Felicidad.

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Bienestar y deporte en un solo evento en Bogotá

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más ambiciosos del sector del bienestar en Colombia.

Se trata de Pilates Week, una iniciativa que tendrá como escenario principal a Chapinero y que busca reunir a cientos de personas alrededor del ejercicio físico, la salud y las experiencias de autocuidado.

La programación de los eventos se realizará entre el 21 y el 24 de mayo de 2026 en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad para actividades culturales, deportivas y recreativas.

Pilates Week no se presenta como una clase tradicional, sino como una experiencia estructurada alrededor de múltiples sesiones especializadas.

De acuerdo con la información divulgada, el evento contará con 35 máquinas tipo reformer funcionando de manera simultánea.

Esto lo convierte en una de las activaciones más grandes de pilates realizadas en el país.

La organización estima la participación de más de 900 asistentes a lo largo de la semana, lo que refuerza el carácter masivo de esta propuesta de bienestar en Bogotá.

Las sesiones estarán organizadas en diferentes franjas horarias y niveles de intensidad, con el objetivo de adaptarse tanto a principiantes como a personas con experiencia en la práctica del pilates.

Pilates Week llega a Chapinero con clases, máquinas reformer y experiencias de bienestar en el CEFE. Foto: Foto del perfil de pilatesproworkscol pilatesproworkscol

Pilates Week llega al CEFE de Chapinero

La elección de Chapinero no es casual, pues este sector de Bogotá se ha consolidado como un punto estratégico para la oferta de actividades relacionadas con estilo de vida saludable, deporte y bienestar.

El Centro Felicidad Chapinero (CEFE), donde se desarrollará la programación, es un complejo público diseñado para promover el acceso gratuito o regulado a servicios culturales y deportivos en la ciudad.

En este caso, será el escenario de una propuesta que combina entrenamiento físico con experiencias de marca y espacios de conversación sobre salud integral.

Uno de los elementos diferenciales de Pilates Week es su enfoque híbrido entre actividad física y experiencias de bienestar.

Según la información oficial, el evento incluirá activaciones de marcas aliadas, obsequios para asistentes y un mercado de bienestar abierto al público.

Este componente comercial y experiencial se suma a una agenda de charlas enfocadas en temas como movimiento, salud y autocuidado, ampliando el alcance del evento más allá del ejercicio físico tradicional.

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La participación en las clases especializadas será con cupos limitados, debido a la capacidad técnica de las sesiones con máquinas reformer.

Los interesados deben ingresar a un formulario en línea, en donde seleccionan la actividad, el horario y completan sus datos personales, para asegurar el cupo.

Sin embargo, el acceso al mercado de bienestar y a las charlas será abierto al público general.

En cuanto a la boletería, se informó que las entradas estarán disponibles en preventa con precios desde 90.000 pesos colombianos y en etapa general con un valor aproximado de 120.000 pesos, según la organización del evento.