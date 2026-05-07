¿Tiene una startup con impacto social? Bayer abrió convocatoria regional para emprendedores

La innovación social y tecnológica sigue ganando espacio en América Latina, especialmente en sectores como salud, agricultura y seguridad alimentaria.

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En ese escenario, la Fundación Bayer y Endeavor anunciaron una nueva edición de LEGADO, un programa regional que busca identificar y acelerar emprendimientos con potencial de impacto social y capacidad de crecimiento en diez países de la región, incluyendo Colombia.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos preferiblemente de base tecnológica o científica que ya tengan primeras ventas o estén cerca de alcanzarlas.

El enfoque está en iniciativas relacionadas con diagnóstico y prevención de enfermedades, acceso a salud, nutrición, agricultura sostenible, agua potable, inclusión para personas con discapacidad y fortalecimiento de pequeños productores.

Uno de los puntos que más destacaron los organizadores fue el interés que ha mostrado Colombia dentro de este tipo de programas.

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Durante la presentación de LEGADO, representantes de Bayer señalaron que el país suele registrar un alto número de postulaciones en convocatorias de innovación y emprendimiento, impulsado por el crecimiento de redes locales de inversión de impacto, universidades y ecosistemas empresariales enfocados en startups y tecnología.

El programa conecta emprendedores con universidades y expertos globales. Foto: Bayer

Según la organización, Colombia ya concentra cerca de la mitad de las postulaciones registradas hasta ahora dentro de esta nueva edición regional, un comportamiento que atribuyen al nivel de interés y preparación de emprendedores locales con capacidad de escalar soluciones no solo a nivel nacional, sino también regional.

El programa funcionará en varias etapas. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo de 2026 mediante una convocatoria regional. Posteriormente, las iniciativas pasarán por procesos de evaluación, entrevistas y “demodays”, espacios en los que los emprendedores presentan sus proyectos frente a expertos, aliados e inversionistas.

Los seleccionados ingresarán a una fase de acompañamiento entre agosto y diciembre, enfocada en escalamiento, mentorías, comunicación estratégica y preparación para acceder a inversión.

Aunque el programa otorga USD 20.000 a dos de las iniciativas seleccionadas, el valor fundamental de LEGADO trasciende el recurso financiero.

Su principal diferencial radica en el acceso a redes internacionales de conexión, posicionándose como una plataforma estratégica que brinda una visibilidad global indispensable para el escalamiento de los proyectos.

Los emprendedores podrán participar en espacios junto a inversionistas, organismos multilaterales, universidades y corporaciones, además de acceder a mentorías especializadas en propiedad intelectual, expansión empresarial y construcción de modelos sostenibles.

Según explicó la organización, estudiantes y expertos de instituciones de Europa y América trabajarán junto a los emprendimientos seleccionados para ayudarlos a resolver retos reales de crecimiento y estrategia empresarial.

En ediciones anteriores, LEGADO ha movilizado más de 30 organizaciones, más de 10 demodays, ha desarrollado más de 30 sesiones de mentoría y consolidó una red de más de 50 actores entre inversionistas, gobiernos y organizaciones de apoyo al emprendimiento. Además, ya ha premiado a 12 startups enfocadas en salud y seguridad alimentaria.

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El avance de este tipo de programas refleja cómo el ecosistema emprendedor regional está empezando a moverse hacia modelos que combinan sostenibilidad financiera e impacto social.

El reto, sin embargo, sigue siendo convertir esas soluciones en empresas capaces de mantenerse y crecer en el largo plazo.