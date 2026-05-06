Presidente de Andeg se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el decreto 0044

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, celebró la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el Decreto 0044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional a finales de diciembre del año pasado.

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Dicho decreto establecía un aporte parafiscal del 2,5 % a las empresas generadoras de energía eléctrica, con el objetivo de recaudar recursos que serían destinados al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad encargada de apoyar financieramente a empresas intervenidas en el sector.

Alejandro Castañeda presidente de Andeg Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Según explicó Castañeda, la decisión del alto tribunal representa “un fallo valioso” que reafirma la independencia de los poderes públicos. Además, cuestionó la actuación del Gobierno, señalando que las medidas adoptadas carecían de sustento constitucional.

#ATENCIÓN| El presidente de ANDEG, Alejandro Castañeda, celebró la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el decreto 0044 de 2026, que imponía un aporte parafiscal del 2,5% a las empresas generadoras de energía eléctrica en el marco de la emergencia económica… pic.twitter.com/PmJTqcnJ3j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 6, 2026

“El decreto imponía tributos desproporcionados y sin un fundamento sólido que justificara la emergencia económica. Esto evidencia fallas en la manera en que el Ministerio de Hacienda, la Dian y la Superintendencia abordaron esta situación”, afirmó Castañeda.

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Por otra parte, el dirigente gremial cuestionó la justificación del decreto, al considerar que no existía un fundamento sólido que respaldara la declaratoria de emergencia económica en relación con las medidas tributarias impuestas al sector. En su concepto, los gravámenes eran desproporcionados y carecían de sustento jurídico suficiente.

Uno de los puntos más relevantes del fallo es que ordena la devolución de los recursos recaudados bajo este decreto. Es decir, cualquier monto que haya sido cobrado a las empresas generadoras deberá ser reintegrado.

“Lo más relevante de esta decisión de la Corte es que está diciéndole al Gobierno que cualquier peso que haya recogido en virtud de este Decreto 044 tiene que ser devuelto, tiene que ser retornado a las empresas de generación de energía eléctrica. Esto es muy extraño que la Corte lo haga y lo que está demostrando esta decisión definitivamente es que el Gobierno actuó mal y no actuó en derecho”, puntualizó Castañeda.