Pensionados en fondos privados denuncian dramática situación. Temen que sus mesadas vayan de mal en peor

El régimen de retiro programado que aplica de forma exclusiva en el régimen de ahorro individual que manejan los fondos privados de pensiones (AFP) está en una situación que motivó la alerta de los pensionados, quienes temen que el problema se vaya agrandando y afecte además a todos los que van llegando a la etapa de retiro en la modalidad privada del sistema.

La Asociación de Pensionados de Fondos Privados-Apenpri, se pronunció a través de una carta abierta que enviaron al Ministerio de Hacienda, con copia al Congreso de la República y otros destinatarios.

En ella manifiestan la dramática situación que, según ellos, ya empieza a cobrar factura y amenaza con volverse aún más insostenible, por lo cual, reclaman una atención urgente de la misma.

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Fuerte pérdida del poder adquisitivo

Según refieren en la misiva, en los últimos años, las mesadas de los pensionados a través de la modalidad de retiro programado, “han perdido entre un 15 % y un 40 % de su poder adquisitivo, afectando directamente nuestra calidad de vida", argumentaron.

Todo, porque, a medida que se va agotando el capital que respalda sus pensiones, lo que está sucediendo más rápido en comparación con lo que se estimaba originalmente, se va reduciendo el tiempo de cobertura, pues en los fondos privados, cada año se recalcula la asignación que le va quedando a cada persona que ahorró en el esquema individual. Esto se hace con base en el saldo, la rentabilidad y la esperanza de vida.

De ahí que entre a jugar el problema de la demografía, ya que en la actualidad, la gente vive más años y a los pensionados, la plata les quedó en un fondo de bajo riesgo, precisamente porque se requiere garantizar el pago de sus mesadas. Es bien sabido que a menor riesgo de las inversiones menor es la rentabilidad que se obtiene.

En días pasados se realizó el Congreso de Asofondos, gremio de AFP. Foto: CORTESÍA ASOFONDOS

¿Mesadas más altas podrían llegar al salario mínimo?

En ese sentido, los pensionados de hoy temen que su mesada, en el futuro, no iría más allá del salario mínimo, pues todo depende de hasta dónde alcance la plata de cada uno.

La situación podría extenderse a los nuevas generaciones, según dicen los pensionados en la carta abierta, pues “cada vez más personas quedarán expuestas a esta modalidad (de ahorro individual)”.

De acuerdo con lo analizado por el gremio de pensionados, “el Retiro Programado funcionó bien durante sus primeros años, con rentabilidades que sostenían las mesadas. Con la Ley 1328 y, sobre todo, con sus decretos reglamentarios posteriores, se implementó el esquema de multifondos. Esto llevó a que los pensionados de Retiro Programado —a diferencia de los trabajadores activos, cuyos ahorros sí pueden ubicarse en fondos más rentables— fueran concentrados en un fondo muy conservador de baja rentabilidad".

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Para Apenpri, tal situación empezó a generar un deterioro progresivo del capital acumulado.

Apenpri, gremio de pensionados de los fondos privados de pensiones Foto: Apenpri / Documento

Corrección urgente

Al decir del gremio de pensionados de las AFP, “si no se corrige estructuralmente (la situación), no solo afectará a los pensionados actuales, sino que puede escalar y convertirse en un problema social de gran envergadura, con impactos directos en centenas de miles de hogares que dependen de estas mesadas para sostener su vida diaria”, alerta Apenpri.

Los pensionados manifiestan que el recálculo de sus mesadas, cuando resulta inferior al IPC-Índice de Precios al Consumidor, “lesiona principios constitucionales, principalmente, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la progresividad y no regresividad, y el derecho a la seguridad social”.

El gremio de pensionados, además, expresa que dicho recálculo “es materialmente inverificable para un pensionado. Su aplicación depende de parámetros actuariales y financieros que un ciudadano no puede replicar”.

Así las cosas, los pensionados afirman que no están pidiendo regalos ni privilegios, solo que su pensión refleje lo que construyeron durante décadas. Ello implicaría un rediseño.