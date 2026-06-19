Gasnova advierte que el Gobierno no ha girado subsidios al GLP en 2026 y alerta sobre riesgos para el abastecimiento

La falta de pago de los subsidios al gas licuado de petróleo (GLP) por parte del Gobierno nacional durante 2026 tiene en alerta al sector distribuidor de este combustible.

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Así lo manifestó Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, quien aseguró que el Ministerio de Hacienda mantiene una deuda acumulada de $93.000 millones por conceptos relacionados con subsidios al consumo y a las redes de distribución.

De acuerdo con el dirigente gremial, los recursos destinados a cubrir los subsidios para los usuarios de menores ingresos no han sido girados en lo corrido del año, una situación que podría afectar la continuidad del servicio para miles de hogares colombianos que dependen del GLP para actividades básicas, como la preparación de alimentos.

Alejandro Martínez, presidente de Gasnova. Foto: Gasnova

“Estamos muy preocupados porque el Ministerio de Hacienda no ha girado los subsidios correspondientes al consumo de GLP durante todo el año 2026 y, del último trimestre hasta el mes de mayo de este año, tampoco ha girado los subsidios correspondientes a las redes de distribución”, afirmó Martínez.

El presidente de Gasnova explicó que la falta de estos desembolsos está generando presiones financieras sobre las empresas encargadas de garantizar la prestación del servicio, especialmente en regiones apartadas donde el GLP representa una de las principales fuentes de energía para las familias.

#El Gobierno nacional no ha pagado este año los

subsidios al GLP advierte Alejandro Martínez, presidente de @GasnovaCo.

La deuda del Ministerio de Hacienda asciende a $93.000 millones. pic.twitter.com/o2mHe6ItyV — Caracol Pasto (@CaracolPasto) June 19, 2026

Según el gremio, los subsidios son fundamentales para que los hogares de estratos 1 y 2 puedan acceder al combustible a precios más bajos y para que las compañías distribuidoras mantengan la operación de las redes que permiten llevar el servicio a diferentes zonas del país.

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Martínez advirtió que el retraso en los pagos está creando un escenario de incertidumbre para el sector y podría comprometer el abastecimiento si la situación persiste.

“Eso está generando o poniendo un riesgo importante para la continuidad del abastecimiento de este GLP que usan las familias de los estratos uno y dos, las más necesitadas en el país”, señaló.

El GLP es utilizado por millones de colombianos, especialmente en municipios rurales y zonas donde no existe cobertura de gas natural por red. Por esta razón, Gasnova insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional agilice los desembolsos pendientes y garantice los recursos contemplados para el esquema de subsidios.