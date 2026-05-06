Corabastos, la central mayorista de alimentos más grande del país, enfrenta sanción de SuperIndustria

Esta vez, la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC se fue revisar al sector agropecuario y, en particular, lo que está sucediendo en expendios de alimentos. Al abordar a la central mayorista más grande del país, la Corporación de Abastos de Bogotá S. A., Corabastos, halló conductas que condujeron a la entidad de vigilancia a aplicar sanciones.

No solo fue a Corabastos, sino también a dos personas vinculadas a esta.

Según la SIC, habrían infringido la Ley 155 de 1959, por restringir el mercado de comercialización de bienes y servicios agroalimentarios, así como de servicios complementarios en sus instalaciones.

Corabastos: el puente entre el campo y la ciudad

En consecuencia, las multas impuestas por la SuperIndustria ascienden a $260.063.219 en el caso de la sociedad y de $71.288.570, en conjunto, a las personas naturales vinculadas.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Los hechos endilgados a la vigilada ocurrieron en 2022, cuando Corabastos habría modificado su Reglamento Interno de Funcionamiento, según estableció la SIC, para impedir el ingreso de comerciantes con determinadas características.

Para la entidad de control, esa barrera que catalogó como “artificial”, limitó la participación de nuevos agentes y de excluir presiones competitivas que habrían podido traducirse en mejores condiciones de precio, calidad y variedad para minoristas, tiendas de barrio y consumidores que acuden a la central de abastos.

Por esa razón, al decir de la SIC, “se vulneró el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre diversas opciones de oferta de productos agroalimentarios. Asimismo, la restricción impuesta habría impedido a proveedores actuales o potenciales contar con una mayor diversidad de demandantes al interior de la central".

Central de Abastos de Bogotá Foto: Guillermo Torres /Semana

Actos anticompetitivos

Los implicados no solo tendrán que pagar las sanciones económicas, sino “eliminar de inmediato los elementos anticompetitivos identificados”, sentencia la Superintendencia que dirige Cielo Rusinque.

Uno de los llamados a Corabastos, por parte de la SIC, es a ajustar su normativa interna para prevenir la reiteración de las conductas cometidas.

La tarea de la Central Mayoristas será “garantizar que su operación se sujete al régimen de libre competencia económica y que se asegure el acceso equitativo a esta infraestructura".

La Superintendencia de Industria y Comercio se encarga de proteger al consumidor. Foto: Web de la Superintendencia de Industria y Comercio

De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Industria, continuarán en la vigilancia de lo que llamaron “prácticas abusivas que ocurren en el sector agropecuario, uno de los motores principales de la economía colombiana”.

Corabastos es el mercado mayorista más grande del país, por donde pasa más del 30 % del abastecimiento nacional de productos, recordó la SIC. Por esa razón, es una infraestructura estratégica para la seguridad alimentaria, tema de especial interés en Colombia.

Recurso de reposición

La decisión anunciada contra Corabastos implica que podrán proceder al recurso de reposición ante el Despacho de la Superintendente de Industria y Comercio.