Nación

Se conoce video del momento exacto del accidente de tránsito que dejó una persona muerta en Corabastos

Las imágenes denotan la fuerza del impacto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

15 de marzo de 2026, 5:58 p. m.
Momento exacto del accidente en Corabastos.
Momento exacto del accidente en Corabastos. Foto: @PasaenBogota

Sobre las 5:30 de la mañana del domingo 15 de marzo, un fuerte incidente de tránsito rompió las dinámicas de La Central Mayorista de Alimentos (Corabastos) de Bogotá.

Tragedia al interior de Corabastos: hombre murió tras ser arrollado por una camioneta

En las imágenes se observa cómo una camioneta de alta gama impacta contra uno de los camiones que estaba parqueado y realizando las labores de carga y descarga habituales.

Junto a esto, se aprecia cómo el automotor impacta contra tres personas. Hay que recordar que en el incidente falleció una persona y otras dos resultaron con diversas heridas.

Pocos segundos después, las personas que se encontraban al interior de la bodega número 11 salieron a prestar los primeros auxilios a quienes resultaron lastimadas y llegaron hasta el vehículo involucrado, aguardando la llegada de los cuerpos de emergencia.

Bogotá

Joven desaparecido la madrugada de este domingo en Bogotá fue encontrado y “trasladado a un centro asistencial”

Bogotá

Tragedia al interior de Corabastos: hombre murió tras ser arrollado por una camioneta

Bogotá

Cierres viales por carrera en Bogotá afectan movilidad de estudiantes citados a presentar pruebas Icfes

Bogotá

Adulto mayor murió en Bogotá tras ser atropellado por un camión recolector de basura

Bogotá

Sigue el misterio tras la desaparición de un ingeniero en Bogotá: su mamá cuenta que apareció su celular; “no es colombiana, es argentina”

Bogotá

Terror en Suba tras el hallazgo de dos adultos mayores muertos en una casa: habló la hija de las víctimas

Bogotá

Momentos de pánico se vivieron en el norte de Bogotá; escolta de concejal se salvó de ser aplastado por una tolva

Nación

Fuerte accidente en la vía Bogotá - Tunja deja varios heridos; el bus involucrado transportaba hinchas de Millonarios

Gente

Se conoce impactante video del momento exacto del accidente en el que murió Zalek, cantante barranquillero

Gente

Lucas Arnau vivió tragedia por accidente, su perro murió luego de que lo atropellara sin culpa: “El amor más puro”

La parte frontal de la camioneta de marca Toyota terminó destruida, lo que evidencia la fuerza con la cual se dio el impacto contra las personas involucradas y contra el camión que fue afectado en su zona trasera, lo que le generó graves daños a su estructura.

Junto a esto, los responsables del lugar evitaron que las personas que socorrían a las víctimas tomaran justicia por mano propia contra el conductor de la camioneta, a quien señalaron de estar en posible estado de alicoramiento.

La camioneta involucrada en el accidente en Corabastos.
La camioneta involucrada en el accidente en Corabastos. Foto: Tomada de la cuenta en X: @PasaenBogota

Tras la llegada de las autoridades, se dieron las primeras investigaciones y se conoció que se realizó la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo que arrolló a las víctimas del suceso.

Momentos de pánico se vivieron en el norte de Bogotá; escolta de concejal se salvó de ser aplastado por una tolva

Las autoridades de tránsito y transporte destacan que ya se adelantan las labores de investigación para determinar las causas del incidente que terminó con la vida de un hombre de 46 años.

La camioneta que arrolló a un hombre en Corabastos.
La camioneta que arrolló a un hombre en Corabastos. Foto: Tomada de la cuenta en X: @PasaenBogota

El mayor Daniel Henao, de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bogotá, señaló:

“La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bogotá se permite informar que, siendo hoy aproximadamente las 5:30 horas de la mañana, se presentó un siniestro vial al interior de Corabastos, esto en la localidad de Kennedy, donde un vehículo arrolla a tres personas. Dos de ellas se encuentran lesionadas en centros médicos y una de ellas falleció. El conductor del vehículo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para realizarle la prueba de embriaguez. A su vez, fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio”.