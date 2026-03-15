Adulto mayor murió en Bogotá tras ser atropellado por un camión recolector de basura

Una tragedia se presentó en el sector de Santa Viviana, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, luego de que un adulto mayor muriera tras ser atropellado por un camión recolector de basura.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado a un centro hospitalario, donde murió durante las últimas horas, debido a la gravedad de las lesiones.

“Ayer, a las 9:30, falleció. Ya el cuerpo se agotó y fue el fallecimiento de mi padre”, dijo en City TV, un hijo del adulto mayor.

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En un video de una cámara de seguridad del sector quedó registrado el instante en que el camión venía descendiendo por una vía; luego hizo una maniobra hacia un costado y terminó arrollando al hombre.

“Para mí le ganó la dirección [al conductor del camión] y en una vía que es transitada por muchos peatones. Y era una vía pico, porque a esa hora salen muchos colegios. Para mí, él iba a más de 40 kilómetros por hora, en una vía que es de 30”, agregó el familiar del hombre fallecido.

Así mismo, contó que su papá se hizo a un costado de la vía, dado que debía subir una pequeña inclinación que, por su edad, le quedaba difícil subir.

En cuanto a la empresa a la que pertenece el camión que causó el accidente, el hijo del adulto mayor manifestó en City TV que no lo han contactado. “Hasta el día de hoy no ha llamado ninguna empresa, no tenemos comunicación con ninguna, no hemos tenido contacto con nadie de la empresa. Y nosotros tampoco hemos requerido de ellos, pues todo lo estamos gestionando nosotros mismos”, aseveró.

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Por otra parte, el pasado martes 10 de marzo, en horas de la noche, murió una joven de 21 años tras ser arrollada por un bus de TransMilenio en inmediaciones de la estación Las Aguas, en el centro de Bogotá.

La mujer fallecida fue identificada como Johana Katerine Agreda Jamioy, quien se encontraba cursando sexto semestre del programa de Antropología en la Universidad Externado de Colombia.

Desde TransMilenio emitieron un comunicado en el que afirmaron que el hecho se presentó en instantes en que la joven supuestamente intentó ingresar irregularmente al sistema de transporte masivo.

La estudiante fallecida Johana Katerine Agreda Jamioy. Foto: Universidad Externado de Colombia

“El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular. Para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos. TransMilenio lamenta lo ocurrido, realiza seguimiento al caso y continuará reforzando las medidas de control y monitoreo con el fin de garantizar la seguridad operacional del sistema“, se indicó en el comunicado emitido desde la empresa de transporte.

Desde el Externado lamentaron la muerte de Agreda Jamioy, joven que era miembro del pueblo indígena Kamëntsá, originario del Valle de Sibundoy, en Putumayo, y que hacía parte del programa distrital Atenea.

“Su partida enluta a familiares, amistades, compañeras, compañeros y docentes que compartieron con ella su proceso académico y humano dentro de nuestra Casa de Estudios. La universidad expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a su comunidad y a todas las personas cercanas a nuestra estudiante. Asimismo, la institución acompañará a sus familiares y allegados en este difícil momento”, se indicó en el comunicado del Externado.