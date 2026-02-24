Nación

Grave accidente en la Autopista Norte, en Bogotá: un conductor quedó atrapado tras violento triple choque de vehículos

Las autoridades se encuentran en el punto atendiendo la emergencia.

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 2:44 p. m.
Accidente de tránsito en Bogotá.
Accidente de tránsito en Bogotá. Foto: Suministrada

Un grave e impactante accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes, 24 de febrero, en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con Calle 187, sentido norte-sur, en la ciudad de Bogotá.

En el choque resultaron involucrados dos carros particulares y un bus de servicio intermunicipal. De hecho, hay algunas fotos que muestran la forma tan violenta en la que terminó todo.

Así quedaron los autos tras el violento choque.
Así quedaron los autos tras el violento choque. Foto: Suministrada

Un testigo de los hechos indicó que el vehículo negro circulaba a alta velocidad e impactó al carro rojo que se encontraba detrás de la flota. Además, señaló que un taxista que estaba cerca del incidente se “salvó de milagro”.

Por lo mismo, en las imágenes se observa que el auto oscuro quedó en la parte trasera del rojo y este último, a su vez, terminó impactando en la parte trasera del bus intermunicipal.

Como consecuencia de esto, una persona, al parecer un adulto mayor y quien venía en el vehículo rojo, terminó atrapado allí. Hasta el sitio llegó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y logró el rescate de esta persona.

“Bomberos de la estación Bicentenario realizan el rescate de una persona que resultó atrapada en un vehículo, luego de presentarse una colisión entre un bus y dos automóviles particulares, en la Autopista Norte con Calle 187. Se activa apoyo de Secretaría de Salud. El paso vehicular se encuentra restringido”, indicó el organismo de emergencia.

La situación generó problemas de movilidad en esta zona de la capital, mientras que las autoridades atienden la situación y realizan las primeras pesquisas para saber con exactitud qué fue lo que pasó.

