Movilidad en Bogotá para este martes, 24 de febrero; así están las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:05 a. m.: Choque entre taxi y motociclista en la carrera 7 con calle 180

6:40 a. m.: Choque múltiple en la Autopista Norte

6:28 a. m.: Choque entre camión y dos motociclistas en Usme

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares este martes, 24 de febrero

5:36 a. m.: Taxi varado en la localidad de Tunjuelito

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis este 24 de febrero