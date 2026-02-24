Movilidad en Bogotá para este martes, 24 de febrero; así están las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:05 a. m.: Choque entre taxi y motociclista en la carrera 7 con calle 180
[07:05 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre taxi y motociclista, en la localidad de Usaquén, en la Carrera 7 con calle 180, en sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta asignada y ambulancia en el punto. pic.twitter.com/8NusGBOAWp
6:40 a. m.: Choque múltiple en la Autopista Norte
[06:40 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro múltiple en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 130, en sentido Norte - Sur. Grupo Guía en el punto y grúa asignada. pic.twitter.com/yAdrw8tlrm
6:28 a. m.: Choque entre camión y dos motociclistas en Usme
[06:27 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camión y dos motociclistas, en la localidad de Usme, en la Av. Boyacá con transversal 3J, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas. pic.twitter.com/5lj5QD0dnw
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares este martes, 24 de febrero
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, martes, día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/EArFRBYvb7
5:36 a. m.: Taxi varado en la localidad de Tunjuelito
[05:36 a.m.] #MovilidadAhora | Taxi varado en la localidad de Tunjuelito, en la Av. Gaitán Cortés con Av. Boyacá, sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas. pic.twitter.com/VTdsTyMO8b
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis este 24 de febrero
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/BaApQJVBQR