Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 24 de febrero; así están las principales vías de la capital

Estos fueron los estados de las principales vías de la ciudad.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

24 de febrero de 2026, 6:45 a. m.
Algunas vías en Bogotá presentan alto flujo vehicular.
Algunas vías en Bogotá presentan alto flujo vehicular. Foto: guillermo torres-semana

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:05 a. m.: Choque entre taxi y motociclista en la carrera 7 con calle 180

6:40 a. m.: Choque múltiple en la Autopista Norte

6:28 a. m.: Choque entre camión y dos motociclistas en Usme

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares este martes, 24 de febrero

5:36 a. m.: Taxi varado en la localidad de Tunjuelito

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis este 24 de febrero

