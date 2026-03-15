BOGOTÁ

Tragedia al interior de Corabastos: hombre murió tras ser arrollado por una camioneta

El hecho se registró en horas de la madrugada de este domingo 15 de marzo.

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Redacción Nación
15 de marzo de 2026, 10:30 a. m.
La camioneta que arrolló a un hombre en Corabastos.
La camioneta que arrolló a un hombre en Corabastos. Foto: Tomada de la cuenta en X: @PasaenBogota

Un lamentable accidente de tránsito se presentó este domingo, 15 de marzo, a eso de las 5:30 a. m. al interior de Corabastos, la central mayorista de alimentos más grande del país, ubicada en el sur de Bogotá.

En el hecho murió un hombre, luego de que fuera atropellado por una camioneta de color gris, en momentos en que se movilizaba en inmediaciones de la bodega 30 de Corabastos.

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Además de arrollar al hombre, aseguran que la camioneta también terminó impactando a un vehículo de carga tipo furgón, mientras que otra persona resultó herida y debió ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

Si bien serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de ese accidente que le costó la vida a una persona, información preliminar da cuenta de que, al parecer, el conductor que conducía la camioneta estaría en estado de alicoramiento.

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La camioneta involucrada en el accidente en Corabastos.
La camioneta involucrada en el accidente en Corabastos. Foto: Tomada de la cuenta en X: @PasaenBogota

Precisamente, segundos después de que el hombre fuera arrollado por el automotor, algunas personas presentes en Corabastos intentaron tomar justicia por mano propia contra el conductor, motivo por el cual lo debieron resguardar en unas oficinas del lugar mientras llegaban las autoridades.

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Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá o de Corabastos sobre este lamentable hecho.

Tampoco se ha revelado la identidad del hombre fallecido, ni de la persona que resultó herida. En el lugar hicieron presencia unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Por otra parte, desde Movilidad reportaron que esta mañana de domingo 15 de marzo se registró un choque entre dos buses en la avenida Boyacá con calle 64A bis sur, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Las autoridades de tránsito han hecho varios llamados de atención a los conductores para que conduzcan con responsabilidad, respetando las señales de tránsito, sin exceder los límites de velocidad y sin conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas.