El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Un tremendo susto fue el que vivió la precandidata de la Gran Consulta por Colombia, Vicky Dávila, cuando, en medio de una visita a Corabastos, el ascensor en el que se desplazaba junto a su equipo de campaña y de seguridad se quedó detenido repentinamente.

El episodio duró más de 30 minutos, durante los cuales diferentes grupos de primeros auxilios y personal técnico de la central de abastos intentaron abrir las puertas del elevador sin lograrlo.

Entretanto, dentro de la caja metálica, la candidata y su equipo, como se ve en los vídeos que fueron publicados en sus redes sociales, trataron de mantener la calma ante la falta de oxígeno y el intenso calor del lugar. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores y todos lograron salir sanos y salvos del episodio.

Pese a que el personal de Corabastos intentó por todos los medios abrir por completo el ascensor, lo cierto es que este nunca se abrió por completo y los ocupantes tuvieron que ser evacuados por un angosto espacio entre las dos puertas, el máximo margen que se logró.

Como quedó registrado en los vídeos, uno de los escoltas de Dávila pasó por un difícil momento debido a los episodios de claustrofobia que experimentó y al calor extremo que sintió. El equipo de primeros auxilios le realizó las revisiones pertinentes y determinó que todo estaba bajo control.