Vicky Dávila les envía mensaje a las bases uribistas tras renuncia de María Fernanda Cabal: “No perdamos el foco, tenemos que concentrarnos en derrotar a Iván Cepeda”

La candidata presidencial habló en la F.M. “Al expresidente Álvaro Uribe, a Paloma Valencia y a María Fernanda Cabal, todo el cariño y el respeto”, aseguró Dávila.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 5:57 p. m.
Vicky Dávila, precandidata presidencial
Vicky Dávila, precandidata presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Vicky Dávila se refirió a la disputa interna que existe hoy en el Centro Democrático. En la mañana de este lunes, se conoció una carta firmada por José Félix Lafaurie, en la que expone el profundo malestar de su esposa, María Fernanda Cabal, por la forma en que fue elegida Paloma Valencia como candidata del partido. También anuncia la renuncia de la pareja y solicitan la escisión del partido.

Ante esta misiva y la crisis generada al interior de esa colectividad, la candidata Vicky Dávila aseguró: “Al expresidente Álvaro Uribe, a Paloma Valencia y a María Fernanda Cabal, todo el cariño y el respeto. No me meto en disputas que no me corresponden, pero hoy, por el futuro de Colombia, por lo que está en juego, me atrevo a hablarles a las bases uribistas, a las bases populares que luchan por estas banderas y han hecho oposición con valentía”.

Al mismo tiempo, en entrevista con La FM, aseguró que le tiene afecto a Álvaro Uribe y resaltó que el objetivo es vencer a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

“Me quité un edificio de encima”: la senadora María Fernanda Cabal, horas antes de pedir su salida del Centro Democrático

“Estamos luchando por lo mismo, por recuperar a este país, por acabar con esta porquería de gobierno corrupto. Por derrotar a Iván Cepeda, que es la gran amenaza para Colombia. Derrotarlo en las urnas porque quiere constituyente y apoderarse del país, porque quiere radicalizar algunas de las políticas de este Gobierno corrupto, porque quiere seguir con la porquería de la paz total, porque toda su trayectoria ha estado al lado de criminales”, dijo.

De esa forma, recalcó que no se meterá en problemas que no le corresponden: “Ellos lo van a resolver y lo resolverán de la mejor manera”.

Dávila es compañera de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, donde se disputarán una candidatura única el próximo 8 de marzo.

