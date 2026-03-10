ELECCIONES

Vicky Dávila: “Si Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo no llegan a un acuerdo, Juan Manuel Galán sería otra gran fórmula para ganar la Presidencia”

La excandidata planteó posibles escenarios para la fórmula vicepresidencial de Paloma y dijo que el espíritu de la Gran Consulta debe prevalecer.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 3:29 p. m.
Candidatos a la vicepresidencia de Paloma Valencia
La excandidata presidencial Vicky Dávila se pronunció a través de su cuenta de X sobre el escenario político de cara a las elecciones y expresó su respaldo a la senadora Paloma Valencia, a quien calificó como una candidata “seria y confiable”. También comentó sobre la escogencia de la formula de Valencia.

Reunión definitiva: Paloma Valencia está con Juan Daniel Oviedo. Estos son los detalles

En ese mismo mensaje, Dávila aseguró que Valencia se caracteriza por mantener sus convicciones y no modificar sus principios con fines electorales. En su opinión, ese tipo de liderazgo resulta clave en medio de las discusiones sobre alianzas y eventuales fórmulas presidenciales dentro de los sectores de oposición.

En su publicación, la excandidata planteó además posibles escenarios para la fórmula vicepresidencial de Paloma. Señaló que una eventual alianza con el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo podría resultar competitiva en la contienda electoral.

Paloma Valencia habla de su reunión con Juan Daniel Oviedo: ¿Será su fórmula vicepresidencial? “Necesitamos poner los pies en la tierra”
Sin embargo, también mencionó otra alternativa en caso de que ese acuerdo no prospere: una fórmula con el líder político Juan Manuel Galán. Según afirmó, esa combinación también podría representar una opción fuerte en la carrera por la Presidencia.

“Si no llegan a acuerdos Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, Juan Manuel Galán sería otra gran fórmula para ganar la Presidencia”, escribió.

La excandidata también se refirió al proceso de construcción de acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Según señaló, sumar apoyos no significa imponer condiciones ni obligar a otros sectores a ceder, sino buscar coincidencias incluso cuando existen diferencias de fondo.

En ese contexto, mencionó el espíritu de la llamada Gran Consulta, mecanismo que ha sido planteado como una forma de articular candidaturas afines.