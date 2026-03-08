POLÍTICA

Vicky Dávila envía mensaje a Paloma Valencia tras su triunfo: “En sus hombros está la defensa de la libertad y de la democracia”

La candidata del Movimiento Valientes ocupó el quinto lugar en La Gran Consulta por Colombia.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 6:43 p. m.
Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de lla Gran Consulta por Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Vicky Dávila, candidata presidencial del Movimiento Valientes, reconoció el triunfo de Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia. En su mensaje, aseguró que sobre los hombros de la aspirante del Centro Democrático “está la defensa de la libertad y de la democracia”.

“Le aposté con amor, con dedicación, a hacer una política distinta para gobernar diferente. Hoy, como una ciudadana de a pie, tengo que decirles a los colombianos que no se cansen de luchar. no nos podemos cansar de luchar. La Gran Consulta demostró que le cumplimos al país. Quiero decirle a Paloma Valencia que le deseo el más grande de los éxitos. Que hoy, en sus hombros, está la defensa de la libertad y la democracia. Que Dios la bendiga, que Dios la cuide y que Dios la guíe", dijo la candidata.

Y se refirió a los otros candidatos que hicieron parte de la consulta: “Que Dios les pague por estas semanas tan maravillosas. Gracias por este trabajo. Nuestra consulta está demostrando que sí cumplimos a Colombia”.

También aseguró que habrá luchas “muy importantes” por Colombia y que “a la única persona que hay que derrotar es a Iván Cepeda”.

