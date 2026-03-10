Paloma Valencia habla de su reunión con Juan Daniel Oviedo: ¿Será su fórmula vicepresidencial? “Necesitamos poner los pies en la tierra”

Paloma Valencia, candidata presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. Allí fue consultada por la reunión que sostuvo este 10 de marzo en su apartamento, en Bogotá, con Juan Daniel Oviedo, segundo en la Gran Consulta.

A la pregunta puntual respecto a si Juan Daniel Oviedo, que sacó 1.255.000 votos, será su fórmula vicepresidencial, Paloma Valencia dijo que le consultó a él por su eventual interés en asumir dicho rol. “Necesitamos poner los pies en la tierra”, dijo, al insistir en que busca a una persona diferente a ella.

Aquí su explicación sobre la búsqueda de un vicepresidente diferente a ella:

De todas maneras, recordó que la regla dice que hasta el próximo viernes tiene tiempo para anunciar quién será su candidato a la vicepresidencia para las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Las elecciones para la presidencia en Colombia serán el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato recibe más de la mitad de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos. Esta segunda vuelta será el 21 de junio de 2026. El ganador será presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, por cuatro años.

Vea la entrevista con la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia:

Valencia también sostuvo que el expresidente Álvaro Uribe le ha dado vía libre a la elección de su fórmula vicepresidencial. “Es un hombre generoso en todo; no me ha dado sino consejos. En términos vicepresidenciales, no me ha dado nombres, sino consejos de criterios, de buscar personas que sueñen con la misma Colombia que tengo en el corazón”.

“Uno tiene que seguir siendo lo que uno es”, agregó Valencia, al señalar que ella no cambiará de parecer según las circunstancias del país. “Hoy creo en la pluralidad”, señaló la senadora y candidata presidencial. “Que se unan a esta gran marcha de la elección de la primera mujer presidente; aquí queremos construir entre distintos”, agregó.

Valencia tiene “líneas rojas” con Juan Daniel Oviedo, con diferencias claras sobre el futuro y las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el conflicto árabe-israelí, especialmente la ofensiva de Israel contra Gaza, y ciertos aspectos del acuerdo de paz que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Oviedo se ha pronunciado al respecto y sobre otras diferencias que tiene con Paloma Valencia. Así habló para El Debate, de SEMANA: “Algo que hay que poner sobre la mesa es que yo existo gracias a una declaración muy sincera que hicimos desde el 18 de diciembre en otro medio de comunicación, que aquí no podemos seguir jugando a que el enemigo de Colombia sea una persona. Hoy ese juego lleva a que la mitad de Colombia, exactamente el 48 % de los colombianos, equivocada o ciertamente, sienta que las cosas van bien en este país. Yo soy de los que creo que hay cosas equivocadas y hay cosas que están bien y quiero hacerlo mejor y esa fue mi campaña”.

“Ojalá el Centro Democrático escuche que si sigue declarando como su principal enemigo a Iván Cepeda o a Gustavo Petro, va a ser muy difícil porque la gente se va a poner aún más rabona y va a decir, ¿cómo así? Y nosotros queremos y creemos que nos sentimos bien. Así sea equivocadamente, no nos pueden decir que el enemigo de Colombia es una persona, porque si se meten con esa persona, se meten con nosotros. Y podemos tener una radicalización de las elecciones en el país que nos lleve a que, por ignorar esa situación particular, estemos condenados a un populismo de izquierda, solo Petro en esta mayoría o a un populismo de derecha”, explicó.

“Entonces, también es una responsabilidad de Paloma tomar una decisión: si va a entender solo las estructuras del Centro Democrático o si va a entender que tal vez tenemos que lograr una conversación con el país lejos de declarar a Petro o a Cepeda como el enemigo único de su país. Son problemas más grandes que en eso lo compartimos con ella, como la informalidad, la pobreza, la violencia, el envejecimiento, que debería agregar y orientar la conversación de ese debate”.

El viernes 13 de marzo se cumple el plazo para que Paloma Valencia anuncie si Juan Daniel Oviedo es o no su fórmula a la Vicepresidencia. En caso de no serlo, tendrá que anunciar quién sí lo será. Aida Quilcué fue anunciada como fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda y José Manuel Restrepo fue anunciado como fórmula vicepresidencial del abogado Abelardo de la Espriella.