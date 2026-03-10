Juan Daniel Oviedo hace un símil entre la postulación de Aida Quilcué y la Vicepresidencia de Francia Márquez: “Fachada”

Juan Daniel Oviedo, excandidato de la Gran Consulta, hoy a la espera de definir su futuro político como posible fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia o aspirante a la Alcaldía de Bogotá en 2027, se refirió al anuncio de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda Castro.

“Es la reivindicación del discurso de igualdad que ellos quieren buscar, que todavía se ha quedado en la fachada de los enfoques diferenciales de la participación en política, del respeto de la multiculturalidad que establece la Constitución Política del 91, pero eso no se puede quedar en fachada”, sostuvo, inicialmente.

José Manuel Restrepo y su carta de renuncia a la Universidad EIA para irse como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella: “El país está en riesgo de saltar al vacío”

Juan Daniel Oviedo deja entrever en vivo qué decisión tomará: “No me voy a volver voltearepista”

“Ya vimos el caso que el presidente Gustavo Petro elige como vicepresidenta a Francia Márquez para ser una vicepresidenta mujer y negra. Y eso no terminó en nada porque lo que hay que dejar claro es que todas las vicepresidencias, desde la Constitución de 1991, han sido como un trapo. Siempre salen mal y desgastadas“, agregó Juan Daniel Oviedo.

“Entonces, también hay que pensar cómo el rol de la Vicepresidencia, en la discrecionalidad que tiene el presidente de la República, como lo define la Constitución Política del 91, aporta a construir y a sumar entre distintos, pero de forma clara y efectiva y no de lo políticamente correcto, de que tengamos a una mujer negra o ahora a una mujer que se reconoce indígena, en el liderazgo de la Vicepresidencia para que con la fachada sigamos enamorando a la gente alrededor de su proyecto político y no de los cómos“, agregó Juan Daniel Oviedo, el fenómeno electoral en las elecciones del 8 de marzo al obtener un millón dos mil votos.

“¿Cómo es que vamos a lograr mejorar el bienestar de la población indígena del país? ¿Cómo vamos a resolver el problema del hambre rural en Colombia, que creció bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro? Un presidente que como candidato hizo campaña con las cifras de hambre del país y se comprometió a reducirlas, pero en tres años de Gobierno, en los cuales había mediciones, la pobreza rural, el hambre rural, ha crecido", agregó Oviedo, al referir posible roles reales de una Vicepresidencia de la República.

Aida Quilcué será la formula presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Foto: Colprensa

“Entonces, aquí es donde nosotros llamamos la atención de que la sensatez y el reconocimiento de la realidad, lo que nos muestra es que aquí está por ignorar nuestros problemas de verdad, condenándonos a la continuidad de los populismos de izquierda, que son los de Petro, de Cepeda y seguimos buscando en la Vicepresidencia una complementariedad ética, como sucede el día de hoy”, agregó Oviedo, en declaraciones que dio a La F.m., de RCN Radio.

Juan Daniel Oviedo, exprecandidato a la Presidencia, el 9 de marzo de 2026 en las instalaciones de SEMANA, en Bogotá. Foto: Paula López - Semana

Tras las votaciones que obtuvo, con un 1.200.000 personas respaldando su gestión, miles se preguntan si Oviedo será la fórmula a la Vicepresidencia de Paloma Valencia, la ganadora de la Gran Consulta, o si será candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Unos comicios están más cerca de otros. Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.

Las elecciones a la Alcaldía de Bogotá tendrán lugar en octubre de 2027 y quien gane ocupará el Palacio de Liévano durante cuatro años. En 2023, Oviedo se presentó a las elecciones a la Alcaldía de Bogotá y obtuvo 614.233 votos, quedando en segundo lugar. Dicha posición le permitió ser concejal de la capital, y desde allí saltó a la precandidatura actual, en la que duplicó sus votos.